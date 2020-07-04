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04 липня 2020, субота, 06:45 5
Lifestyle 2020-07-04T07:15:01+03:00
Українські Новини
7 липня відзначають Івана Купала: прикмети і традиції святкування

7 липня відзначають Івана Купала: прикмети і традиції святкування

Ирина Николенко
Традиції, Свята, Івана Купала, Історія свята
Івана Купала. Фото: facebook/pyrogiv
Івана Купала. Фото: facebook/pyrogiv

В ніч з 6 на 7 липня святкуватимуть одне з найулюбленіших свят серед молоді – Івана Купала. Цей день сягає корінням ще в дохристиянські часи. Свято вважається одним із наймагічнніших і таємничіших, тому з ним пов'язують багато традицій і прикмет, передають Українські Новини.

На Івана Купала традиційно дівчата ворожать на судженого, під час святкування стрибають через вогнище, а за легендою найсміливіші мають знайти квітку папороті.

Історія свята

Івана Купала святкували ще язичники. Але свято збереглосядо наших днів. У часи старовірів, свято присвячували поганському богу Купалі і відзначали його в день літнього сонцестояння. Він був у першому ряді язичницьких богів і вважався богом земних плодів, третім, чи п'ятим за значущістю після Перуна.

Але після того, як Київську Русь охрестили, щоб викорінити язичництво, християнська церква приурочила до Дня Сонця своє свято – Різдво Іоанна Предтечі, який був пророком, мучеником і хрестив Ісуса Христа. Тому з тих пір і з'явилася нова назва свята– День Івана Купала.

Після переходу на новий календар День Івана Купала втратив зв'язок з днем літнього сонцестояння і його почали відзначати 7 липня.

Традиції святкування

Традиційно на Івана Купала дівчата ворожать на своїх суджених, а ворожіння вважається доленосним. Під час святкування дівчата плетуть вінки з 12 видів польових квітів й перед заходом сонця пускають їх на воду. Якщо вінок потоне, то дівчина не вийде заміж в цьому році, якщо відплив від берега – весілля вже скоро.

Серед головних традицій, які збереглися до нашого часу – стрибки через багаття. Вважається, що якщо закохані перестрибнуть його тримаючись за руки, то пара залишиться разом.

Також навколо багаття водять хороводи і співають пісні.

Також головними атрибутами свята вважаються Купало й Марена. Згідно зі слов'янськими міфами Марена – зимове божество, що морить землю стужею, а людину хворобами і голодом. Опудала виготовляють з гілки верби й прикрашають її квітами, вінками і стрічками. Навколо Купала водять хороводи і співають пісні.

Пошук магічної квітки папороті

Вважається, що опівночі на Івана Купала, глибоко в лісі розквітає червоно-вогненна квітка папороть. За народними прикметами, той хто її знайде і зірве, одержить особливі сили і можливості.

Раніше Українські Новини повідомляли, в липні буде найбільше робочих днів: українці в цьому місяці будуть відпочивати лише 8 днів.

А в кінці першого тижня липня в Україні погода практично не зміниться: очікуються спека і зливи.

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