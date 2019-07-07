Сьогодні Івана Купала: народні прикмети й обряди з водою

Сьогодні, 7 липня, відзначається наймістичніше свято Івана Купала. Основне торжество проходить напередодні вночі. А в той час ж у православ'ї день зв'язується з вшануванням одного з великих святих – Івана Хрестителя. Про те, які традиції існують 7 липня, розкажуть Українські Новини.\r\nРіздво Івана Предтечі – значиме свято. Мученик був тим самим Пророком, що передрік пришестя Ісуса, а після сам охрестив Його в Йордані. Він вважається найбільшим святим після Діви Марії.\r\nНе дивно, що вшанування Хрестителя злилося воєдино з улюбленим народним святом Купала, що має язичницьке коріння. Головні персонажі його – Купала та Марена, які втілюють вогонь і воду, чоловіче і жіноче божество. Також Вогонь і Вода в традиціях на Купала виступають символами очищення.\r\nВ ніч на Івана Купала збираються компанії молодих людей для гулянь, серед яких і святкові пісні, танці, стрибки через вогнище, ворожіння на судженого за допомогою вінків, спускання їх на воду, пошук Квітки Папороті, різноманітні ігри та забави.\r\nПровівши всю ніч в розвагах, учасники свята збиралися на пагорбі або навіть піднімалися на гору для того, щоб зустріти світанок. Першим ділом вранці на Купала належить вмитися, щоб очиститися.\r\nВ цей час вода набуває цілющих властивостей, тому на Купала з колодязів намагаються принести побільше води, а також прийнято збирати ранкову росу.\r\nПрикмети:\r\n\r\nякщо на Іванів день піде дощ, то все літо буде спекотним і погода буде посушливою;\r\nна Івана ніч зоряна - буде багато грибів;\r\nІванівські дощі краще золотої гори;\r\nякщо в Іванів день буде гроза, горіхів вродить мало і вони будуть порожні;\r\nпобачити змію в свято – до біди та втрат;\r\nякщо при збиранні квітів на вінки набереться дванадцять видів – у наступному році буде весілля.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Києві організовані тематичні заходи на Івана Купала.\r\nРаніше відсвяткували Святу Трійцю.