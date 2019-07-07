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07 липня 2019, неділя, 06:05 44
Lifestyle 2019-07-07T09:45:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні Івана Купала: народні прикмети й обряди з водою

Сьогодні Івана Купала: народні прикмети й обряди з водою

Купальське вогнище біля річки. Фото: pixabay.com
Купальське вогнище біля річки. Фото: pixabay.com

Сьогодні, 7 липня, відзначається наймістичніше свято Івана Купала. Основне торжество проходить напередодні вночі. А в той час ж у православ'ї день зв'язується з вшануванням одного з великих святих – Івана Хрестителя. Про те, які традиції існують 7 липня, розкажуть Українські Новини.

Різдво Івана Предтечі – значиме свято. Мученик був тим самим Пророком, що передрік пришестя Ісуса, а після сам охрестив Його в Йордані. Він вважається найбільшим святим після Діви Марії.

Не дивно, що вшанування Хрестителя злилося воєдино з улюбленим народним святом Купала, що має язичницьке коріння. Головні персонажі його – Купала та Марена, які втілюють вогонь і воду, чоловіче і жіноче божество. Також Вогонь і Вода в традиціях на Купала виступають символами очищення.

В ніч на Івана Купала збираються компанії молодих людей для гулянь, серед яких і святкові пісні, танці, стрибки через вогнище, ворожіння на судженого за допомогою вінків, спускання їх на воду, пошук Квітки Папороті, різноманітні ігри та забави.

Провівши всю ніч в розвагах, учасники свята збиралися на пагорбі або навіть піднімалися на гору для того, щоб зустріти світанок. Першим ділом вранці на Купала належить вмитися, щоб очиститися.

В цей час вода набуває цілющих властивостей, тому на Купала з колодязів намагаються принести побільше води, а також прийнято збирати ранкову росу.

Прикмети:

  • якщо на Іванів день піде дощ, то все літо буде спекотним і погода буде посушливою;
  • на Івана ніч зоряна - буде багато грибів;
  • Іванівські дощі краще золотої гори;
  • якщо в Іванів день буде гроза, горіхів вродить мало і вони будуть порожні;
  • побачити змію в свято – до біди та втрат;
  • якщо при збиранні квітів на вінки набереться дванадцять видів – у наступному році буде весілля.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві організовані тематичні заходи на Івана Купала.

Раніше відсвяткували Святу Трійцю.

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