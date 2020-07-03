Місяць, у якому найбільше робочих днів у році. Скільки днів будуть відпочивати українці в липні

У той час, як у червні були додаткові вихідні, липень – місяць, у якому найбільше робочих днів – 23. У цьому місяці відпочивати доведеться тільки 8 днів.

Про це з посиланням на розпорядження Кабміну від 23.10.2019 № 995-р "Про перенесення робочих днів на 2020 рік" повідомляють Українські Новини.

Це значить, що другий місяць літа, на який припадає максимум відпусток, має максимальна кількість робочих днів для одного місяця.

Всупереч відсутності офіційних вихідних, у липні будуть відзначатися такі свята:

2 липня - День працівника податкової служби України

12 липня - День рибалки

16 липня - День бухгалтера

26 липня - День працівників торгівлі

28 липня - День Хрещення Київської Русі-України

30 липня - 3 серпня - Курбан-байрам

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці першого тижня липня погода залишається практично без змін: спека і зливи. Особливо потужними вони будуть на заході України, де підтоплені сотні будинків.

Тим часом, гаряче все буде в Херсонській області. Там очікується надзвичайна спека +40 +42 градуси.