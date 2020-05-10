Сьогодні святкують День матері-2020. Історія та традиції свята

Сьогодні, 10 травня, відзначається День матері. Примітно, що це перехідне свято, тобто день його проведення не прив'язаний до однієї дати. Відзначається він у другу неділю травня. Про те, звідки і коли відбувся цей свято, а також про те, які є традиції в цей день, розкажуть Українські Новини.

Вважається, що Дню матері понад 100 років, але перші згадки цього свята можна знайти ще в 1600 році в Британії. Тоді існував звичай відзначати Материнську неділю. В кожну другу неділю Великого посту діти повинні були відвідувати батьків з подарунками і гостинцями, купленими на самостійно зароблені гроші. На честь дня Матері роботодавці надавали усім бажаючим законний вихідний день.

Офіційно свято було встановлено в 1914 році в штаті Вірджинія. Спястя час вона почала поширюватися і через 4 роки був визнаний всією країною. Також він швидко вийшов за межі Сполучених Штатів. У тому числі і в Україну. Але на офіційному рівні в нашій країні це свято на офіційному рівні почали відзначати тільки в 1999 році.

Традицією у День матері дуже прості. Діти в цей свято намагаються порадувати своїх мам і показати, наскільки люблять і цінують їх. З цим святом прийнято вітати не тільки матерів, у яких вже є діти, але й тих жінок, які очікують на появу малюка.

Раніше Українські Новини розповідали про те, що можна подарувати мамі. Гарним подарунком, наприклад, може стати книга.

Також можна порадувати маму, приготувавши їй смачний десерт.

Крім того, привітати маму з цим святом можна за допомогою листівок і красивих віршів.