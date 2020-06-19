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19 червня 2020, пʼятниця, 11:30 11
Lifestyle 2020-06-19T14:00:04+03:00
Українські Новини
День медика в Україні в цьому році відзначають 21 червня

День медика в Україні в цьому році відзначають 21 червня

Ирина Николенко
День медика, Лікарі, Свята, Медпрацівники, Медсестри, Свята-2020
День медика 2020. Фото: pixabay.com
День медика 2020. Фото: pixabay.com

В неділю 21 червня в Україні святкуватимуть щорічне професійне свято – День Медика. За традицією, воно встановлюється на 3 неділю червня, після якого українці матимуть три офіційних вихідних з 27 по 29 у зв'язку з Днем Конституції. Українські Новини зробили добірку цікавих фактів про виникнення медичної галузі на території України.

День медика в Україні почали відзначати з червня 1994 року за ініціативою працівників закладів охорони здоров'я. Щорічно професійне свято медпрацівників святкують у третю неділю червня. У 2020 році він припадає на 21 червня.

Цікаві факти

Перші лікарні в Україні були створені в ХІ столітті за часів Київської Русі. Тоді вони розміщувалися в храмах.

Протягом XIV-XV століть почали будувати перші попередники цих лікарень, відкривалися медичні школи.

В 1632 році заснували Київську Академію, в якій почали викладати медичну справу. З її стін вийшли такі відомі вчені і лікарі, як епідеміолог Самойлович Д. С., акушер Амбодик-Максимович М. М., педіатр Шотовицький С. Ф., анатом Шамлонський А. М. та інші.

В XVIII-XIX століттях медичні відділення сформувались при університетах Харкова, Києва, Львова і Одеси.

Під час Кримської війни (1854-1856 рр.) в Севастополь відправили перший загін медсестер. Це і стало причиною виникнення організації "Червоний хрест".

В 1886 році відкрилася перша бактеріологічна станція в Одесі. Тут працювали відомі вчені Мечников В. І. та Гамалія Н. Ф. Овразитов В. Р. і Страженко М. Д., які вчинили прогрес у сфері кардіології. Також були засновниками Київської школи терапевтів, академік Філатов В. П. заснував в Одесі інститут очних хвороб.

Як повідомляли Українські Новини, на триденний вікенд на честь Дня Конституції українці можуть спланувати невелику відпустку на морі – найкращі варіанти місць проживання на Азовському та Чорноморському узбережжі.

Крім того, очікувані вихідні можна провести в популярному як серед українців, так і іноземців місці – в середньовічному місті Кам'янець-Подільський, а також заїхати у Бакоту, яка не поступається відпочинку на морі.

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