Містичну комедію "Івана Купала" знімуть за 1 млн гривень

Державне агентство з питань кіно виділить 1 млн гривень на створення короткометражної містичної комедії "Івана Купала".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Держкіно, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, 9 серпня Держкіно уклало з компанією "Фреш Продакшн Ю Ей" контракт про надання державної фінансової підтримки містичній комедії.

Проект цієї картини став одним з переможців 10-го конкурсного відбору Держкіно.

Режисером і автором сценарію стрічки є Ангеліна Турська, продюсерами - Олег Щербина та Юлія Чернявська.

За сюжетом кіно маніакальний хлопець-фотограф їде разом з маніакальною дівчиною-етнографом у село на святкування Івана Купала, але низка містичних подій змушує їх зрозуміти, що мета поїздки все ж інша.

Творці картини планують завершити виробництво до грудня.

Як повідомляли Українські Новини, Держкіно опублікувало вражаючий трейлер скандального фільму про Стуса "Заборонений". Також можливу розтрату "Кинокварталом" Зеленського коштів Держкіно почало розслідувати НАБУ.

Тим часом СБУ розслідує справу проти всіх українських кінопрокатників.