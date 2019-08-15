Містичну комедію "Івана Купала" знімуть за 1 млн гривень

Державне агентство з питань кіно виділить 1 млн гривень на створення короткометражної містичної комедії "Івана Купала".\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Держкіно, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з повідомленням, 9 серпня Держкіно уклало з компанією "Фреш Продакшн Ю Ей" контракт про надання державної фінансової підтримки містичній комедії.\r\nПроект цієї картини став одним з переможців 10-го конкурсного відбору Держкіно.\r\nРежисером і автором сценарію стрічки є Ангеліна Турська, продюсерами - Олег Щербина та Юлія Чернявська.\r\nЗа сюжетом кіно маніакальний хлопець-фотограф їде разом з маніакальною дівчиною-етнографом у село на святкування Івана Купала, але низка містичних подій змушує їх зрозуміти, що мета поїздки все ж інша.\r\nТворці картини планують завершити виробництво до грудня.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Держкіно опублікувало вражаючий трейлер скандального фільму про Стуса "Заборонений". Також можливу розтрату "Кинокварталом" Зеленського коштів Держкіно почало розслідувати НАБУ.\r\nТим часом СБУ розслідує справу проти всіх українських кінопрокатників.