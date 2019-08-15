підписатися на розсилку
25.2 25.55
27.8 28.55
˟
15 серпня 2019, четвер, 19:54 18
Суспільство 2019-08-15T21:30:02+03:00
Українські Новини
Містичну комедію "Івана Купала" знімуть за 1 млн гривень

Містичну комедію "Івана Купала" знімуть за 1 млн гривень

Багаття. Фото: pixabay
Багаття. Фото: pixabay

Державне агентство з питань кіно виділить 1 млн гривень на створення короткометражної містичної комедії "Івана Купала".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Держкіно, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, 9 серпня Держкіно уклало з компанією "Фреш Продакшн Ю Ей" контракт про надання державної фінансової підтримки містичній комедії.

Проект цієї картини став одним з переможців 10-го конкурсного відбору Держкіно.

Режисером і автором сценарію стрічки є Ангеліна Турська, продюсерами - Олег Щербина та Юлія Чернявська.

За сюжетом кіно маніакальний хлопець-фотограф їде разом з маніакальною дівчиною-етнографом у село на святкування Івана Купала, але низка містичних подій змушує їх зрозуміти, що мета поїздки все ж інша.

Творці картини планують завершити виробництво до грудня.

Як повідомляли Українські Новини, Держкіно опублікувало вражаючий трейлер скандального фільму про Стуса "Заборонений". Також можливу розтрату "Кинокварталом" Зеленського коштів Держкіно почало розслідувати НАБУ.

Тим часом СБУ розслідує справу проти всіх українських кінопрокатників.

Більше новин про: Держкіно Івана Купала комедія українське кіно

Архів
Новини
Якщо ціну на газ для Луганської ТЕС не знизити, область буде повністю паралізована, - Москаль 21:36
"Нафтогаз" хоче зобов'язати "ДТЕК Нафтогаз" продавати "ДТЕК Східенерго" газ за зниженими цінами 20:50
Виходить, що мені потрібно все кидати і йти працювати, - дружина Гримчака скаржиться на затримання чоловіка 20:39
Поліцейські на відео з суддею Дмитром Запорожаном перевищили повноваження. Відкрито кримінальне провадження, - ЗМІ 20:04
Містичну комедію "Івана Купала" знімуть за 1 млн гривень 19:54
більше новин
Українська автокефальна православна церква припинила існування 10:39
Курс рубля в київських обмінниках підскочив 10:32
Зниження ціни газу для Луганської ТЕС було єдиним виходом, - директор департаменту ЖКГ Луганської ОДА Сурай 11:02
Гривня продовжує стрімко падати: курс валют на 15 серпня 08:00
Кабміну потрібно прийняти постанову про зниження ціни газу для Луганської ТЕС, - голова Луганської ОДА 10:11
більше новин
В Україну зі США прилетів "кошмар Порошенка" Сем Кислін, - ЗМІ 23:35
Рятувальники попередили українців про різке погіршення погоди 09:47
Почорніла вода на одеському пляжі. Фото: Думська
Фото дня: в Одесі почорніла вода на найбільшому пляжі 20:00
Гривня продовжує стрімко падати: курс валют на 15 серпня 08:00
Зниження ціни газу для Луганської ТЕС було єдиним виходом, - директор департаменту ЖКГ Луганської ОДА Сурай 11:02
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok