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17 червня 2020, середа, 05:30 6
Lifestyle 2020-06-17T07:15:03+03:00
Українські Новини
Сьогодні третій день Петрового посту. Що можна їсти в цей день

Сьогодні третій день Петрового посту. Що можна їсти в цей день

Ирина Николенко
Традиції, що не можна робити в цей день, Петрів піст.
Петрів піст. Фото: pixabay.com
Петрів піст. Фото: pixabay.com

Третій день Петрового посту, який розпочався 15 червня, вважається "суворим". Також цей день називають сухоїддям. Сьогодні забороняється вживати варену їжу, передають Українські Новини.

Апостольський або Петрів піст вважається не суворим і в цьому році продовжиться 27 днів.

Під час посту забороняється вживати м'ясо, молочні продукти і яйця. Також церква рекомендує відмовитися від алкогольних напоїв і інших шкідливих звичок.

Однак, протягом посту, кожен день має свою назву і забороняє споживати певні продукти.

Що дозволяється споживати 17 червня

Третій день посту називається сухоїддям. Відповідно, віряни, які постять, в цей день можуть споживати тільки неварену їжу рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед.

Також під час Петрового посту дозволяється вживати зелень і страви з неї, крупи, ягоди та гриби. В деякі дні дозволяється вживати рибу та вино.

Що дозволено і що заборонено робити у Петрів піст

Петрів, як і будь-який інший піст – це період духовного очищення, тому обмеження їжі стоять на другому місці. У цей період потрібно молитися, сповідатися і причащатися.

Якщо віряни не можуть дотримуватися посту в їжі, то можна обмежити себе в гастрономічних речах.

Вважається, що під час Петрового посту, не можна вінчати молодят і хрестити дітей. Це принесе проблеми в сім'ї.

Також у цей період забороняється займатися рукоділлям, давати гроші в борг, стригти волосся, проводити обряди, читати замовляння й гадати.

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