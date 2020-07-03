Сьогодні Рада може розглянути відставку Смолія: депутати запевняють, що голоси є

Допускає голосування за відставку голови Національного банку Якова Смолія депутат Верховної Ради (фракція "Слуга народу"), голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, у п'ятницю, 3 липня, голоси є.

Про це депутат повідомив журналістам в четвер, передають Українські Новини.

"Завтра - можливо, є така можливість, що буде завтра (голосування за відставку Смолія), але я не був би впевнений на 100%... Я впевнений, що з огляду на те, як пана Смолія критикує опозиція, то голоси є", - сказав він.

За словами Гетманцева, як тільки заява надійде до парламенту, відбудеться засідання профільного комітету, на якому депутати мають намір рекомендувати розглянути відповідну заяву голови НБУ.

При цьому Гетманцев зазначив, що хотів би почути від Смолія його позицію і де він побачив "політичний тиск".

Так і голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявляє, що Верховна Рада має намір провести 3 липня позачергове пленарне засідання для розгляду відставки голови Національного банку Якова Смолія.

Про це він сказав журналістам, передають Українські Новини.

"Після цього (чергового засідання) ми оголошуємо позачергове засідання, розглядаємо кадрові питання і далі йдемо... о 14:00", - сказав він

Тим часом, у соцмережах обговорюють причини і наслідки звільнення голови НБУ.

Як повідомляли Українські Новини, фінансовий комітет Ради рекомендує парламенту звільнити Смолія.

Тим часом посли G7 відреагували на заяву Смолія про відставку, заявивши, що "підрив" НБУ був б великим кроком назад і поставив би під загрозу підтримку реформ в Україні.