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03 липня 2020, пʼятниця, 13:35 9
Суспільство 2020-07-03T16:30:04+03:00
Українські Новини
Кабмін встановив виплати постраждалим від повені в Карпатах: заплатять від 20 тисяч до 300

Кабмін встановив виплати постраждалим від повені в Карпатах: заплатять від 20 тисяч до 300

Ольга Фандорина
Гроші, повені в Україні, Матеріальна допомога, Фінансова допомога, Допомога, Постраждалі від повені
Повінь в Івано-Франківській області. Фото: СБУ
Повінь в Івано-Франківській області. Фото: СБУ

Кабінетом Міністрів України визначено суму виплати матеріальної допомоги власникам житлових будинків, зруйнованих негодою, у розмірі 300 тис. гривень, а сім'ям загиблих – 200 тис. гривень.

Про це йдеться в розпорядженні № 811-р від 2 липня, передають Українські Новини.

Так, кошти виділені з резервного фонду державного бюджету для проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що виникла в червні 2020 року.

Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій обласним державним адміністраціям забезпечити виплату матеріальної грошової допомоги сім'ям загиблих у розмірі 200 тис. гривень за кожного загиблого члена сім'ї.

Також передбачена матеріальна допомога постраждалому населенню для забезпечення належних умов проживання у таких розмірах: власникам житлових будинків, які повністю зруйновані, - 300 тис. гривень на сім'ю; сім'ям, які відселені з житлових будинків, що підлягають капітальному ремонту, - 50 тис. гривень на сім'ю; сім'ям, житлові будинки яких пошкоджені, - 20 тис. гривень на сім'ю.

Закарпатської обладміністрації виділено 30 млн гривень, Івано-Франківській - 480 млн гривень, Львівській - 10 млн гривень, Чернівецькій - 30 млн гривень.

Також Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів виділено 122 млн гривень, зокрема для Державного агентства водних ресурсів - 92 млн гривень і Державного агентства лісових ресурсів - 30 млн гривень.

Міністерству внутрішніх справ виділено 82 млн гривень, зокрема для Державної служби з надзвичайних ситуацій - 41 млн гривень, для Національної гвардії - 22 млн гривень, для Національної поліції - 19 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, щоб ліквідувати наслідки повеней у Західній Україні, МЗС звернулося за допомогою до Євросоюзу та НАТО.

Тим часом через значні повені Івано-Франківській області виділили 1 млн гривень на ліквідацію наслідків. Крім того, в область приїздив президент України Володимир Зеленський для огляду пошкоджень та проведення наради з питань ліквідації наслідків стихії.

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