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23 червня 2020, вівторок, 21:57 8
Силові структури 2020-06-23T23:30:01+03:00
Українські Новини
Затоплено будинки, дороги, повалено дерева. Наслідки негоди на заході України

Затоплено будинки, дороги, повалено дерева. Наслідки негоди на заході України

Валерия Драгомирова
Негода в Україні. Фото: Держнс
Негода в Україні. Фото: Держнс

Через негоду на заході України загинули три людини, затоплені житлові будинки, дороги, повалено дерева. Рятувальники продовжують надавати допомогу громадянам. Про це йдеться в повідомленні Держнс. Так, в Івано-Франківській області у 84 населених пунктах підтоплено: 866 домогосподарств, 604 житлових будинки, 210 присадибних ділянок, 23 пішохідних і 13 автомобільних мостів.

У Чернівецькій області прорвало дамбу, рятувальники з підтоплених житлових будинків врятували 13 осіб.У Львівській області розлилася річка Турянка, стався перелив річки Свіча через дорогу, протяжністю 25 м. З допомогою човнів і рятувальних жилетів врятували 3 людини.

Негода в Україні. Фото: ДержнсНегода в Україні. Фото: Держнс

Рятувальники. Фото: ДержнсНегода на заході України. Фото: Держнс

Як повідомляли Українські Новини, Шмигаль призначив відповідальних за ліквідацію наслідків стихії в західних областях. Крім того, внаслідок негоду в 8 областях сталося падіння дерев, підтоплення житлових будинків, вулиць, доріг.Тим часом західну Україну попередили про повінь, а громадян закликали готуватися до евакуації.

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