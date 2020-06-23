Затоплено будинки, дороги, повалено дерева. Наслідки негоди на заході України

Через негоду на заході України загинули три людини, затоплені житлові будинки, дороги, повалено дерева. Рятувальники продовжують надавати допомогу громадянам. Про це йдеться в повідомленні Держнс. Так, в Івано-Франківській області у 84 населених пунктах підтоплено: 866 домогосподарств, 604 житлових будинки, 210 присадибних ділянок, 23 пішохідних і 13 автомобільних мостів. У Чернівецькій області прорвало дамбу, рятувальники з підтоплених житлових будинків врятували 13 осіб.У Львівській області розлилася річка Турянка, стався перелив річки Свіча через дорогу, протяжністю 25 м. З допомогою човнів і рятувальних жилетів врятували 3 людини. Негода в Україні. Фото: Держнс Негода на заході України. Фото: Держнс Як повідомляли Українські Новини, Шмигаль призначив відповідальних за ліквідацію наслідків стихії в західних областях. Крім того, внаслідок негоду в 8 областях сталося падіння дерев, підтоплення житлових будинків, вулиць, доріг.Тим часом західну Україну попередили про повінь, а громадян закликали готуватися до евакуації.