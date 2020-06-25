Україна звернулася до Євросоюзу та НАТО за допомогою в ліквідації наслідків повеней

У той час, як на Заході України учні не змогли скласти ЗНО через негоду, Міністерство закордонних справ (МЗС) просить Організацію Північноатлантичного договору (НАТО), Європейський Союз і держави-партнери допомогти в подоланні наслідків повеней у Західній Україні.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС, передають "Українські Новини".

"Міністерство закордонних справ звернулося до держав-партнерів і штаб-квартири міжнародних організацій із проханням допомогти в подоланні наслідків природного лиха на заході України", - сказано в ньому.

Окремі звернення направлені в Європейський Союз і Північноатлантичний альянс.

Наголошується, що представництво України при ЄС та місія України при НАТО звернулися до інститутів ЄС і структур Альянсу, щоб активувати механізму цивільного захисту ЄС і залучити Євроатлантичний центр НАТО з реагування на катастрофи природного та техногенного характеру.

МЗС розраховує на підтримку партнерами зусиль уряду щодо захисту життя і здоров'я громадян України, об'єктів критичної інфраструктури, зменшення негативного впливу природного лиха на господарську діяльність.

Як повідомляли "Українські Новини", внаслідок негоду в 8 областях сталося падіння дерев, підтоплення житлових будинків, вулиць, доріг. В Івано-Франківській області 2 людини загинули та одна вважається безвісти зниклою через негоди в області. Станом на 4:00 24 червня 4,6 тис. житлових будинків підтоплені, 110 км автодоріг зруйновані і 427,5 км пошкоджені через негоду в Івано-Франківській області.

Кабінет Міністрів виділив 672 млн гривень на ліквідацію наслідків стихії в Західних областях.