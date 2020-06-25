підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
25 червня 2020, четвер, 20:13 8
Зовнішня політика 2020-06-25T20:45:02+03:00
Українські Новини
Україна звернулася до Євросоюзу та НАТО за допомогою в ліквідації наслідків повеней

Україна звернулася до Євросоюзу та НАТО за допомогою в ліквідації наслідків повеней

Надежда Комендантова
дснс, повінь, Негода в Україні, МЗС, Паводок на Закарпатті, Наслідки злив
Негода в Україні. Фото: Facebook/МВС
Негода в Україні. Фото: Facebook/МВС

У той час, як на Заході України учні не змогли скласти ЗНО через негоду, Міністерство закордонних справ (МЗС) просить Організацію Північноатлантичного договору (НАТО), Європейський Союз і держави-партнери допомогти в подоланні наслідків повеней у Західній Україні.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС, передають "Українські Новини".

"Міністерство закордонних справ звернулося до держав-партнерів і штаб-квартири міжнародних організацій із проханням  допомогти в подоланні наслідків природного лиха на заході України", - сказано в ньому.

Окремі звернення направлені в Європейський Союз і Північноатлантичний альянс.

Наголошується, що представництво України при ЄС та місія України при НАТО звернулися до інститутів ЄС і структур Альянсу, щоб активувати механізму цивільного захисту ЄС і залучити Євроатлантичний центр НАТО з реагування на катастрофи природного та техногенного характеру.

МЗС розраховує на підтримку партнерами зусиль уряду щодо захисту життя і здоров'я громадян України, об'єктів критичної інфраструктури, зменшення негативного впливу природного лиха на господарську діяльність.

Як повідомляли "Українські Новини", внаслідок негоду в 8 областях сталося падіння дерев, підтоплення житлових будинків, вулиць, доріг. В Івано-Франківській області 2 людини загинули та одна вважається безвісти зниклою через негоди в області. Станом на 4:00 24 червня 4,6 тис. житлових будинків підтоплені, 110 км автодоріг зруйновані і 427,5 км пошкоджені через негоду в Івано-Франківській області.

Кабінет Міністрів виділив 672 млн гривень на ліквідацію наслідків стихії в Західних областях.

Більше новин про: дснс повінь Негода в Україні МЗС Паводок на Закарпатті Наслідки злив

Потужні зливи і повені в Україні продовжаться: син...
У Зеленського розповіли, як допоможуть із житлом л...
Ще одну область України може затопити: українцям п...
З 26 червня Північна Македонія відкриє кордони і в...
Кількість областей, які не відповідають критеріям послаблення карантину, зменшилася
Ще одну область України може затопити: українцям порадили не їхати на відпочинок
Новини
Суд зобов'язав Порошенка спростувати причетність Портнова до передачі в Росію матеріалів кримінальних справ 20:27
Поліція затримала активістів, які планували зірвати акцію Нацкорпусу в Запоріжжі, - ЗМІ 20:16
Україна звернулася до Євросоюзу та НАТО за допомогою в ліквідації наслідків повеней 20:13
Помер відомий український хірург Петро Фомін, який розробив нові методи лікування онкології 19:57
Кабмін створив секретаріат мовного омбудсмена 19:30
більше новин
Ми плануємо створення реабілітаційних комплексів для співробітників, які були в зоні АТО, - в.о. голови ДФС Солодченко 17:10
Скандал із залякуванням Супрун: водієм "таємного" авто виявився екорейдер Куфтирьов 17:23
Кияни вважають, що Зеленському слід виступити на боці Кличка на виборах мера, – соцопитування 11:44
Неефективність тарифу "Витрати+" для інфраструктури електромереж може вирішити RAB - дослідник Інституту Кеннана 18:44
ПавелКуфтырев.
В Україні активно почали діяти "екорейдери", — ЗМІ 18:49
більше новин
Україна 106-й день на карантині. Що дозволено 08:29
У 32 вчителів на Львівщині виявили COVID-19. Їх не допустили до проведення ЗНО 13:07
Дощі продовжують заливати Карпати: в ДСНС розповіли, де очікують підтоплення 10:26
В Україні третій день поспіль зростає кількість нових випадків зараження коронавірусом 09:47 Карта
За добу хворих на коронавірус у Києві стало на 81 більше. Серед заражених — медики 10:06
більше новин
На ліквідацію наслідків стихії в Західних областях виділили 672 млн гривень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok