Зеленський прибув у Івано-Франківську область через повінь

У той час, як у західних областях учасники не змогли дістатися до пунктів ЗНО через негоду, Президент Володимир Зеленський прибув в Івано-Франківську область, де виділили 1 млн гривень на ліквідацію наслідків негоди. Про це йдеться в повідомленні пресслужби президента, передають Українські Новини. "Президент України Володимир Зеленський прибув із робочою поїздкою в Івано-Франківську область", - сказано в ньому. Зеленський особисто огляне території регіону, що постраждали від повеней. Також Президент поспілкується з мешканцями одного з сіл, яке опинилося в зоні стихійного лиха. Крім того, Президент проведе нараду з питань ліквідації наслідків стихії на території західних областей. Як повідомляли Українські Новини, в Івано-Франківській області через негоду загинуло три людини. Раніше Шмигаль призначив відповідальних за ліквідацію наслідків стихії в західних областях. Тим часом до повені готуються і в Одеській області. Мобілізовані керівники Біляївського та Білгород-Дністровського районів, Маяковська та Ясківська ОТГ. Передбачається, що саме ці райони можуть потрапити під удар негоди в першу чергу.