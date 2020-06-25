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25 червня 2020, четвер, 20:16 11
Президент 2020-06-25T22:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленський прибув у Івано-Франківську область через повінь

Зеленський прибув у Івано-Франківську область через повінь

Валерия Драгомирова
повінь, Зливи, Зеленський, Надзвичайний стан, Ліквідація наслідків паводку, Негода на заході
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У той час, як у західних областях учасники не змогли дістатися до пунктів ЗНО через негоду, Президент Володимир Зеленський прибув в Івано-Франківську область, де виділили 1 млн гривень на ліквідацію наслідків негоди.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби президента, передають Українські Новини.

"Президент України Володимир Зеленський прибув із робочою поїздкою в Івано-Франківську область", - сказано в ньому.

Зеленський особисто огляне території регіону, що постраждали від повеней.

Також Президент поспілкується з мешканцями одного з сіл, яке опинилося в зоні стихійного лиха.

Крім того, Президент проведе нараду з питань ліквідації наслідків стихії на території західних областей.

Як повідомляли Українські Новини, в Івано-Франківській області через негоду загинуло три людини.

Раніше Шмигаль призначив відповідальних за ліквідацію наслідків стихії в західних областях.

Тим часом до повені готуються і в Одеській області. Мобілізовані керівники Біляївського та Білгород-Дністровського районів, Маяковська та Ясківська ОТГ. Передбачається, що саме ці райони можуть потрапити під удар негоди в першу чергу.

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