Зеленський прибув у Івано-Франківську область через повінь

Про це йдеться в повідомленні пресслужби президента, передають Українські Новини.

"Президент України Володимир Зеленський прибув із робочою поїздкою в Івано-Франківську область", - сказано в ньому.

Зеленський особисто огляне території регіону, що постраждали від повеней.

Також Президент поспілкується з мешканцями одного з сіл, яке опинилося в зоні стихійного лиха.

Крім того, Президент проведе нараду з питань ліквідації наслідків стихії на території західних областей.

Як повідомляли Українські Новини, в Івано-Франківській області через негоду загинуло три людини.

Раніше Шмигаль призначив відповідальних за ліквідацію наслідків стихії в західних областях.

Тим часом до повені готуються і в Одеській області. Мобілізовані керівники Біляївського та Білгород-Дністровського районів, Маяковська та Ясківська ОТГ. Передбачається, що саме ці райони можуть потрапити під удар негоди в першу чергу.