Кількість областей, не готових до пом'якшення карантину, зменшилася

Станом на ранок 3 липня новим критеріям для пом'якшення карантину, які почали діяти з 22 червня, не відповідають Київ і 9 областей порівняно з даними на 2 липня. Хмельницька область визнана такою, що відповідає критеріям.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Критерію заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих на коронавірусну інфекцію (визначений як не більш як 50%), не відповідає Закарпатська область (63,55%).

Показником охоплення тестуванням (не менш як 24 на 100 тис. населення) не відповідають Донецька (18,72) та Чернігівська (14,41) області.

Показником частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (не більш як 11%) не відповідають Волинська (23,47%), Закарпатська (17,94%), Івано-Франківська (12,35%), Львівська (11,05%), Рівненська (18,64%) та Чернівецька (11,21%) області.

Критерію динаміки захворюваності порівняно з попереднім тижнем (не більш к 10%) не відповідають Волинська (18,62%), Донецька (293,44%), Закарпатська (14,74%), Івано-Франківська (21,35%), Харківська (16,31%) області, а також Київ (31,65%).

У Києві заповненість становить 44,09%, кількість тестувань на 100 тис. населення - 87,35, частка позитивних ПЛР-тестів - 5,72%.

Як повідомляли Українські Новини, 2 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 876 до 46 763 кількість померлих від захворювання - на 27 осіб до 1 212 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків знизилася на 1,5%, кількість нових летальних випадків збільшилася в 2,25 раза.

Також у МОЗ заперечують посилення карантину при захворюваності COVID-19 60 хворих на 100 тис. населення.

Тим часом сьогодні почався 114-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.