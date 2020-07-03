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03 липня 2020, пʼятниця, 09:31 18
Суспільство 2020-07-03T10:57:58+03:00
Українські Новини
Захворюваність на коронавірус трохи впала, а смертність зросла вдвічі

Захворюваність на коронавірус трохи впала, а смертність зросла вдвічі

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, Пандемія коронавірусу, смертність від коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

У порівнянні з попередньою добою, 2 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 876 до 46 763, кількість померлих від захворювання - на 27 осіб до 1 212, при цьому кількість нових випадків знизилася на 1,5%, кількість нових летальних випадків збільшилася у 2,25 раза.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

Згідно з даними, станом на ранок 3 липня в Україні зареєстровано 46 763 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 1 212 летальних, 20 558 пацієнтів одужали.

За добу зафіксовано 876 нових випадків, одужали 505 осіб, померло - 27.

Таким чином, 2 липня показник нових хворих за добу був більше, ніж видужали - 876 проти 505.

Кількість нових випадків захворювання 2 липня склало 1,9% від загальної кількості захворілих на 1 липня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 3 липня склало 24 993 людини, що на 1,4% більше у порівнянні з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Львівській області (5 883), в Києві (5 347) і Чернівецької області (4 935).

У Рівненській області зафіксовано 3 950 випадків коронавірусної інфекції, в Закарпатській - 3 126 випадків, у Київській - 2 702, у Волинській - 2 571, в Івано-Франківській - 2 544, у Харківській - 2 255, у Тернопільській - 1 990, у Вінницькій - 1 915, в Одеській - 1 792, в Житомирській - 1 435, у Дніпропетровській - 1 103 випадки.

822 випадки виявлено у Хмельницькій області, по 653 випадку - в Кропивницькій та Черкаській областях, 579 випадків - у Запорізькій, 559 випадків - у Донецькій, 554 випадку - у Чернігівській, 450 випадків - у Миколаївській, 322 випадку - в Полтавській, 304 випадку - в Сумській, 195 випадків - у Херсонській і 84 випадку - у Луганській областях.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні почався 114-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

Тим часом Кабмін хоче збільшити штраф за порушення маскового режиму до 5 тис. гривень.

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