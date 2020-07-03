підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
03 липня 2020, пʼятниця, 10:13 6
Суспільство 2020-07-03T10:45:01+03:00
Українські Новини
У МОЗ заперечують посилення карантину при захворюваності COVID-19 60 хворих на 100 тис. населення

У МОЗ заперечують посилення карантину при захворюваності COVID-19 60 хворих на 100 тис. населення

Ольга Фандорина
Максим Степанов, коронавірус в Україні, смертність від коронавірусу
Карантин. Фото: Pexels
Карантин. Фото: Pexels

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заперечує посилення карантину на всій території України при досягненні показника захворюваності на коронавірусну інфекцію, від якої сьогодні різко стрибнула смертність, в 60 активних хворих на 100 тис. населення.

Про це він повідомив в ході брифінгу, передають Українські Новини.

"Ми використали цей показник виключно для визначення проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Ми його вважали за станом на 22 червня", - прокоментував Степанов питання про посилення карантину при досягненні показника захворюваності 60 осіб на 100 тис. населення.

За словами міністра, на ранок 3 липня показник захворюваності в середньому по Україні становить 59,7 на 100 тис. населення.

"Щодо обмежувальних заходів, які діють на території нашої країни. Хочу нагадати: ми знаходимося в умовах адаптивного карантину, коли в залежності від епідситуації в тому чи іншому регіоні приймаються або пом'якшуються конкретні обмежувальні заходи", - повідомив Степанов.

Він зазначив, що найгірша ситуація із захворюваністю спостерігається в західних областях країни.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні почався 114-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

Тим часом Кабмін хоче збільшити штраф за порушення маскового режиму до 5 тис. гривень.

Більше новин про: Максим Степанов коронавірус в Україні смертність від коронавірусу

Сьогодні Рада може розглянути відставку Смолія: депутати запевняють, що голоси є
Карантин в Україні діє 114-й день. Які і де ввели послаблення
Новини
У МОЗ заперечують посилення карантину при захворюваності COVID-19 60 хворих на 100 тис. населення 10:13
МОЗ створив медраду для розробки пропозицій з реформування системи охорони здоров'я 10:03
На Донбасі бойовики влаштували 10 провокацій за добу, поранений український військовий 09:58
На Донбасі загинула жінка внаслідок обстрілу бойовиків 09:44
Прорив труби на Подолі
Вночі в Києві залило окропом вулицю у Подільському районі 09:37
більше новин
Модернізація електромереж — питання національної безпеки і промислового розвитку країни, — Деніел Вітт 16:53
ДФС веде активну боротьбу з нелегальными АЗС та незаконним обігом підакцизних товарів - Солодченко 12:31
В Києві 150 працівників особового складу шукали зниклого 9-річного хлопчика. Дитина наразі в безпеці, - Андрій Крищенко 12:28
Закривати треба корупціонерів, а не медіа!, – журналісти найрейтинговішого шоу на UA:Перший заявили про утиски влади 13:15
За допомогою Степанова медреформу знову переносять з політичних мотивів, - Миселюк 11:12
більше новин
Київ посилив карантин: кафе і розважальні заклади працюватимуть до 22:00 12:24
У Чорному морі зацвіли водорості Фото: Держпродспоживчслужба
Чорне море позеленіло. Біля берегів Одеси через спеку "зацвіли" водорості 15:14
Профспілки і роботодавці вимагають від Шмигаля зупинити масові скорочення в хімічній галузі 21:50
Долар на міжбанку почав стрімко дорожчати 10:56
Київ посилив карантин, а Чернівці пом'якшили. Які і де діють обмеження та послаблення 08:31
більше новин
Нацбанк знизив гривню на 41,01 коп. Курс валют у п'ятницю
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok