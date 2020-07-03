У МОЗ заперечують посилення карантину при захворюваності COVID-19 60 хворих на 100 тис. населення

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заперечує посилення карантину на всій території України при досягненні показника захворюваності на коронавірусну інфекцію, від якої сьогодні різко стрибнула смертність, в 60 активних хворих на 100 тис. населення.

Про це він повідомив в ході брифінгу, передають Українські Новини.

"Ми використали цей показник виключно для визначення проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Ми його вважали за станом на 22 червня", - прокоментував Степанов питання про посилення карантину при досягненні показника захворюваності 60 осіб на 100 тис. населення.

За словами міністра, на ранок 3 липня показник захворюваності в середньому по Україні становить 59,7 на 100 тис. населення.

"Щодо обмежувальних заходів, які діють на території нашої країни. Хочу нагадати: ми знаходимося в умовах адаптивного карантину, коли в залежності від епідситуації в тому чи іншому регіоні приймаються або пом'якшуються конкретні обмежувальні заходи", - повідомив Степанов.

Він зазначив, що найгірша ситуація із захворюваністю спостерігається в західних областях країни.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні почався 114-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

Тим часом Кабмін хоче збільшити штраф за порушення маскового режиму до 5 тис. гривень.