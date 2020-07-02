Воду на київських пляжах взяли на пробу. Де безпечно купатися

На всіх 14 пляжах Києва, які вже відкрили, вода відповідає нормі. Про це повідомив начальник управління безпеки середовища життєдіяльності Головного управління Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів у Києві Дмитро Байраченко, передають Українські Новини.

"Станом на 25 червня, тобто на кінець минулого тижня, всі проби, які були відібрані на 14 пляжах міста Києва, вони за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками відповідають повною мірою", — сказав він.

Всі показники в межах норми, встановленої законодавством.

Байраченко нагадав, що перед відвідуванням пляжу варто перевірити інформацію на сайті Держспоживслужби про відповідність нормі води на пляжах міста.

Як повідомляли Українські Новини, 19 червня Київ дозволив купання у водоймах на 12 пляжах.

МОЗ опублікувало рекомендації для спортзалів та басейнів у карантин.

Раніше повідомлялося про те, що київські пляжі заполонили люди без масок.

Крім того, в Держнс пояснили, що не можна робити на пляжах після зняття послаблень.