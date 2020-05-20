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20 травня 2020, середа, 20:14 5
Суспільство 2020-05-20T22:18:31+03:00
Українські Новини
Влітку в Києві збираються відкрити 14 пляжів та 18 зон відпочинку

Влітку в Києві збираються відкрити 14 пляжів та 18 зон відпочинку

Кира Молчанова
КГГА, Київ, Пляжі Києва, пляжі
Київ пляж Фото: WoMo.ua
Київ пляж Фото: WoMo.ua

Після того, як головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в МОЗ дозволять відкрити пляжний сезон, Київська міська рада заявила про намір відкрити 14 пляжів та 18 зон відпочинку.

Про це директор з утримання прибережної інфраструктури комунального підприємства "Плесо" Костянтин Пигуля повідомив в ефірі телеканалу "Київ", передають Українські Новини.

"Ми підготували майже всі пляжі... 14 пляжів в цьому році будуть функціонувати і 18 зон відпочинку. Ми вже завершили остаточні приготування і очікуємо перевірки Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів та Державної служби з надзвичайних ситуацій (Держнс)", - сказав він.

У минулому році фахівці рекомендували купатися на цих пляжах:

  • Чорторий - р. Дніпро, біля парку "Муромець";
  • Вербний - озеро Вербне, вул. Приозерна;
  • Пуща-Водиця - ставок Горащиха, на р. Котурка, в Пущі-Водиці (8-а лінія);
  • Венеція - протоку Венеціанський, острів Долобецький;
  • Дитячий - протоку Венеціанський, острів Венеціанський;
  • Золотий р. Дніпро, острів Венеціанський;
  • Молодіжний р. Десенка, острів Долобецький;
  • Передмостная Слобідка - р. Дніпро, острів Венеціанський;
  • Радуга - озеро Райдуга, вул. Райдужна;
  • Тельбін - озеро Тельбін, проспект Павла Тичини;
  • Центральний р. Дніпро, острів Труханів;
  • Радуга - Русанівську протоку, вул. Микільсько-Слобідська;
  • Галерний - затока Галерна, вул. Героїв Сталінграда;
  • Троєщина - затока р. Десенка, ур. Верболози, вул. Оноре де Бальзака.

Як повідомляли Українські Новини, вірусолог, представник Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів Наталія Кожан не підтримує намір Міністерства охорони здоров'я дозволити відкриття пляжів.

З 22 травня у Києві розпочнеться другий етап ослаблення карантину.

На цьому етапі почне діяти адаптивний карантин. Він триватиме мінімум до 22 червня.

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