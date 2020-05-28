МОЗ затвердив правила роботи для спортзалів і басейнів на час карантину

Міністерство охорони здоров'я затвердило рекомендації щодо роботи закладів фізкультури і спорту, яким дозволять працювати з 1 червня, у період карантину.

Про це йдеться в постанові головного державного санітарного лікаря №28 від 26 травня, передають Українські Новини.

Документ розроблено для спортивних (тренажерних) залів, фітнес-клубів, спортивних майданчиків.

Відповідно до документа, перед початком робочого дня всім співробітникам потрібно буде пройти вимірювання температури.

Працівники, у яких температура виявилася вище 37,2 градусів або які мають ознаки гострого респіраторного захворювання (ГРЗ), не допускаються до роботи.

Також вимірювання температури буде проводитися всім відвідувачам.

На вході в заклад потрібно буде організувати місце для обробки рук спиртовмісним антисептиком, в зоні проведення занять - розмістити додаткові антисептики у невеликій тарі, паперові рушники та урни для їхньої утилізації.

Дозволяється одночасне перебування клієнтів з розрахунку не більше 1 людини на 10 кв. м площі залу для індивідуальних занять і 1 людини на 5 кв. м для групових занять (але не більше 10 осіб у групі).

Групові заняття будуть проводитися тільки за попереднім записом.

На період карантину заборонено використання багаторазових рушників, розміщення друкованої продукції для клієнтів, робота дитячих кімнат, СПА-зон, фітнес-барів і кулерів із водою.

Також заборонені послуги масажу, одночасне використання багатофункціональних тренажерів кількома людьми, проведення групових занять для дітей до 12 років та групових занять для груп більше 10 осіб.

Функціонування басейнів дозволено для індивідуального відвідування спортивних навчально-тренувальних занять груп 2 року і старше.

На одній доріжці в 50-метрових басейнах повинно знаходитись не більше 4 осіб для індивідуальних занять і не більше 6 осіб - для групових; у 25-метрових басейнах - не більше 2 та 3 осіб для індивідуальних і групових занять відповідно.

Треба обмежити одночасне використання роздягалень і душових кабін на рівні не більше 50%, відкриваючи для клієнтів тільки кожену другу шафу і душову.

Тренажери для кардіо-занять, які передбачають тривалий цикл використання одним клієнтом, потрібно буде розташувати на відстані не менше 2,5 м один від іншого.

Всі працівники спортивних закладів повинні будуть використовувати респіратори або маски і рукавички.

Адміністрація закладів повинна забезпечити запас засобів індивідуального захисту для працівників мінімум на 5 днів, дезінфекцію приміщень і поверхонь кожні 2 години, постійну наявність рідкого мила, антисептиків і паперових рушників, централізований збір використаних засобів індивідуального захисту, провітрювання приміщень кожні 2 години.

Постанова набирає чинності з 1 червня.

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