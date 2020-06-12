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12 июня 2020, пятница, 14:34 105
Общество 2020-06-12T14:45:01+03:00
Українські Новини
ДержЧС объяснила, чего нельзя делать на пляжах после снятия послаблений

ДержЧС объяснила, чего нельзя делать на пляжах после снятия послаблений

Ирина Николенко
Пляжи, ГСЧС, пляжи в Киеве, Спасатели ГосЧС

В то время, как киевские пляжи откроют с 15 июня, столичные спасатели провели профилактический рейд на водоемах Киева. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), передают Українські Новини.

В Украине наступила жара и люди массово начали отдыхать на пляжах. Однако, отдых может обернуться и трагедией. Как сообщает пресс-служба ГСЧС, 11 июня на водоемах в Украине погибли 6 человек, из них – 3 ребенка.

"В целом, с начала месяца, на водных объектах Украины погибло 51 человек, из них 12 детей; спасено 13 человек, из них 4 детей", – сообщается на сайте ГСЧС. Это свидетельствует о том, что люди легкомысленно относятся к правилам безопасности у водоемов. Кроме того, безответственность взрослых приводит к тому, что несовершеннолетние погибают в водоемах.

Поэтому, чтобы напомнить о правилах безопасности на водоемах, киевские водолазы-спасатели разъяснили посетителям муниципального пляжа "Венеция" в Днепровском районе Киева, правила безопасного поведения на водоемах. Также провели показательные учения спасения людей в воде, продемонстрировали, как правильно оказывать пострадавшему первую домедицинскую помощь.

Профилактический рейд на пляжах. Фото: dsns.gov.uaПрофилактический рейд на пляжах. Фото: dsns.gov.ua

"Участники рейда объяснили отдыхающим в чем опасность купания в не отведенных для этого местах, предостерегли от ныряния в воду с обрывов и мостов и напомнили о запрете купания в нетрезвом состоянии. Также спасатели обращали внимание взрослых на постоянный присмотр за детьми во время их купания, объясняли, что опасно купаться в одиночку и отплывать далеко от берега ", – говорится в сообщении.

Также в ГСЧС додают, что сейчас в Киеве проверили 14 обустроенных пляжей и 18 зон отдыха, официальное открытие которых состоится, когда температура воды достигнет 18 С.

Ранее Українські Новини сообщали, на киевских пляжах люди отдыхают без защитных масок и нарушают дистанцию.

Во время пляжного сезона в Киеве планируют открыть 14 пляжей и 18 зон отдыха.

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