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10 июня 2020, среда, 18:35 69
Политика 2020-06-10T18:45:01+03:00
Українські Новини
Киевские пляжи заполонили люди без масок

Киевские пляжи заполонили люди без масок

Кира Молчанова
Киев, Оболонь, Труханов остров, Пляжи, пляжи в Киеве
Киев. Мост на Труханов остров. Фото: Pixabay
Киев. Мост на Труханов остров. Фото: Pixabay

Киевляне уже открыли пляжный сезон, который официально столичные власти еще не начали, и заполнили столичные пляжи.

Об этом сообщает издание "Сегодня".

Отдыхающие уже есть на Оболони и и Трухановом острове вопреки рекомендациям Минздрава, который еще не открыл пляжи из-за недостаточно высокой температуры воды.

Заполнившие берега Днепра купальщики не соблюдали масочный режим и не придерживались дистанции. По их словам, дышать в маках в жару тяжело, поэтому они пришли освежаться у водоема.

Некоторые купаются, несмотря на то, что вода еще достаточно прохладная.

Люди на пряжах Киева. Скриншот видео.Люди на пряжах Киева. Скриншот видео.

Купальщики на пляже не носят маски. Скриншот видео.Купальщики на пляже не носят маски. Скриншот видео.

Как сообщали Українські Новини, Киевский городской совет заявил о намерении открыть 14 пляжей и 18 зон отдыха.

В Одессе Госпотребслужба призывает временно отказаться от купания в Черном море: вода там грязная.

Тем, кто все же рискнет прийти на пляж, врачи дают советы, как уберечься от солнечных ожогов.

Тем временем, метеорологическое лето пришло в Киев с трехнедельным опозданием.

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