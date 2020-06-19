Київ дозволив купання на 12 пляжах

В той час, як погіршується епідеміологічна ситуація, Київ дозволив купання у водоймах на 12 пляжах. Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передають Українські Новини.

"Київ відкрив місцеві пляжі для купання", - сказав він.

За його словами, паспорти відповідності нормам отримали 12 пляжів і 20 зон відпочинку для купання.

Мер нагадав, що за останні кілька років місто оновив 6 міських пляжів.

"Київські пляжі стають і більш доступними для людей з інвалідністю. Вже у восьми з них розміщені спеціальні крісла-амфібії. А персонал знає, як допомагати громадянам з інвалідністю", - сказав Кличко.

На кожному сертифікованому пляжі працюють рятувальні пости.

"Пам'ятаєте, торік говорили, що місто завозить пісок з Багам? І багато хто повірив. Це добре, що пісок з Дніпра так виглядає! На пляжах столиці його просівають за допомогою спеціальних машин, які закупило місто", - зазначив Віталій Кличко.

Мер підкреслив, що відкриття пляжів - це черговий тест на свідомість для киян.

"Коронавірус нікуди не подівся. І на пляжах теж треба дотримуватися елементарних правил безпеки - соціальна дистанція, санитайзер", - сказав Віталій Кличко.

Як повідомляли Українські Новини, раніше київська влада відкрила прибережні зони пляжів, купатися у водоймах заборонено поки не буде дозволу Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Раніше ДержНС пояснила, чого не можна робити на пляжах після зняття послаблень.

Також під час пляжного сезону в Києві планують відкрити 14 пляжів і 18 зон відпочинку.