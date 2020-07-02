Долар підскочив в ціні. Офіційний курс НБУ на четвер

В той час, як у Національному банку заявили, що банківський сектор успішно пройшов перший етап коронакризи, НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2 липня, на 10,24 коп. до 26,7700 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні на 2,46% до 26,6676 UAH/USD, що встановлюється ним на 1 липня.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на четвер, 2 липня:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,1734 1 долар США 26,7700 1 швейцарський франк 28,2161 10 єн 2,4927 10 російських рублів 3,7644 1 євро 29,9971

Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в київських обмінниках знизився на 0,92% до 26,7861 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,30 коп. до 26,5361 UAH/USD.

Крім того, економісти не радять українцям поки продавати валюту, так як долар восени може підскочити.

Тим часом, залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в червні збільшився на 84,3%в 2,3 рази з 32,489 млрд гривень (на 1 червня) до 75,701 млрд гривень (на 1 липня) у той час як і липні Україну чекає велика виплата за держборгом.