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02 липня 2020, четвер, 05:15 8
Фінанси 2020-07-02T06:15:02+03:00
Українські Новини
Долар підскочив в ціні. Офіційний курс НБУ на четвер

Долар підскочив в ціні. Офіційний курс НБУ на четвер

Валерия Драгомирова
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Курс долара
Курс долара

В той час, як у Національному банку заявили, що банківський сектор успішно пройшов перший етап коронакризи, НБУ  знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2 липня, на 10,24 коп. до 26,7700 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні на 2,46% до 26,6676 UAH/USD, що встановлюється ним на 1 липня.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на четвер, 2 липня:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,1734
1 долар США 26,7700
1 швейцарський франк 28,2161
10 єн 2,4927
10 російських рублів 3,7644
1 євро 29,9971

Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в київських обмінниках знизився на 0,92% до 26,7861 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,30 коп. до 26,5361 UAH/USD.

Крім того, економісти не радять українцям поки продавати валюту, так як долар восени може підскочити.

Тим часом, залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в червні збільшився на 84,3%в 2,3 рази з 32,489 млрд гривень (на 1 червня) до 75,701 млрд гривень (на 1 липня) у той час як і липні Україну чекає велика виплата за держборгом.

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