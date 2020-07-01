Порошенко відмовився давати свідчення в ДБР. Нову повістку не взяв

Президент Петро Порошенко відмовився від дачі показань Державне бюро розслідувань (ДБР) та отримання повістки на допит 7 липня, хоч сам сьогодні, 1 липня, прийшов в ДБР на допит.

Про це повідомив начальник відділу ДБР Вадим Приймачок в коментарі Українським Новинам.

"Він прийшов на допит, але, по суті, відмовився від дачі свідчень", - сказав він.

За його словами, також йому повідомили про наступному допиті 7 липня і хотіли вручити повістку, але екс-президент також відмовився її отримувати.

Крім того, Порошенко повідомили про клопотання про продовження досудового розслідування в справі, в рамках якого він викликався на допит.

Як повідомляли Українські Новини, Печерський районний суд Києва відклав до 1 липня розгляд питання про обрання запобіжного заходу Петру Порошенку.

Також 3 кримінальні провадження, в яких фігурує Порошенко, були закриті у зв'язку з відсутністю в діях єес-президента складу злочину.

Генеральний прокурор Венедіктова Ірина заявила, що підозру п'ятому президенту Петру Порошенку було складено та повідомлено про нього відповідно до чинного законодавства.