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19 червня 2020, пʼятниця, 15:41 4
Суспільство 2020-06-19T16:30:02+03:00
Українські Новини
8 комунальних пляжів у Одесі працюють без карантинних обмежень

8 комунальних пляжів у Одесі працюють без карантинних обмежень

Ирина Николенко
Море, Пляж, Одеса, Чорне море, відпочинок, Одеські пляжі, одеський пляж, карантин в Одесі
Пляжі в Одесі. Фото: planetofhotels.com
Пляжі в Одесі. Фото: planetofhotels.com

Тоді як на кількох пляжах Одеси морська вода не відповідає нормам, 8 пляжів, які обслуговуються комунальним підприємством "Узбережжя Одеси", працюють у штатному режимі. Про це сказано у відповіді департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради на запит Українських Новин.

"За інформацією комунального підприємства Одеської міської ради "Узбережжя Одеси" на території обслуговування КП "Узбережжя Одеси" функціонують вільні від оренди громадські пляжі для відпочинку мешканців і гостей міста в кількості 13 ділянок пляжів ... КП "Узбережжя Одеси" підготовлено до функціонування 8 вільних від оренди громадських пляжів ... Всі громадські пляжі, які обслуговуються КП "Узбережжя Одеси", працюють у звичайному режимі", — написано в ньому.

Згідно з відповіддю на запит, решта пляжів не обладнані для масового відпочинку і не забезпечені рятувальними постами.

На працюючих пляжах карантинні обмеження щодо користування пляжною зоною відсутні.

Наголошується, що 15 червня від одеської Держспоживслужби було отримано інформацію про рекомендації тимчасово утриматися від морського водокористування на пляжах "Аркадія", "Ланжерон", "Дельфін", 13 станція Великого Фонтану до особливого розпорядження.

Як повідомляли Українські Новини, фахівці рекомендують утриматися від купання на одеських пляжах з-за перевищення санітарно-мікробіологічних показників.

У зв'язку з тим, що чорноморська вода не відповідає санітарним нормам, нацгвардійці і поліцейські взяли під посилену охорону курортні зони Одеси та Одеської області.

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