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29 червня 2020, понеділок, 15:33 25
Суспільство 2020-06-29T19:00:02+03:00
Українські Новини
На одеських пляжах вода не відповідає нормам. Де не слід купатися

На одеських пляжах вода не відповідає нормам. Де не слід купатися

Кира Молчанова
МОЗ, Одеса, вода в морі, пляжі в Одесі
Пляж в Одесі.
Пляж в Одесі.

В Одесі вода на п'яти пляжах не відповідає нормам за санітарно-мікробіологічними показниками попри те, що на довгих вихідних Одеса та околиці були заповнені відпочивальниками, а на дамбі "Хаджибей" утворився довгий затор.

Про це повідомляє пресслужба Одеського обласного лабораторного центру МОЗ.

У повідомленні сказано, що фахівці досліджували 93 проби морської води. Проте вона не відповідає вимогам 13 проб на пляжах Одеси, а саме:

  • 13 ст. В. Фонтану,
  • 16 ст. В. Фонтану,
  • 10 ст. В. Фонтану,
  • "Аркадія",
  • "Дельфін".

Однак санітарно-хімічні показники відповідали гігієнічним вимогам після дослідження 9 проб.

Воду брали на аналіз з 19 по 25 червня на пляжах Одеси та області. Зокрема, в Овідіопольському, Лиманському, Білгород-Дністровському, Кілійському та Татарбунарському районах.

Як повідомляли Українські Новини, в Одесі закрили пляж "Дельфін" за розлив нафти із затонулого ще в листопаді 2019 року танкера "Делфі".

Раніше перед святковими вихідними до Дня Конституції на в'їзді в Одесу утворився величезний затор.

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