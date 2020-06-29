На одеських пляжах вода не відповідає нормам. Де не слід купатися

В Одесі вода на п'яти пляжах не відповідає нормам за санітарно-мікробіологічними показниками попри те, що на довгих вихідних Одеса та околиці були заповнені відпочивальниками, а на дамбі "Хаджибей" утворився довгий затор. Про це повідомляє пресслужба Одеського обласного лабораторного центру МОЗ. У повідомленні сказано, що фахівці досліджували 93 проби морської води. Проте вона не відповідає вимогам 13 проб на пляжах Одеси, а саме: 13 ст. В. Фонтану, 16 ст. В. Фонтану, 10 ст. В. Фонтану, "Аркадія", "Дельфін". Однак санітарно-хімічні показники відповідали гігієнічним вимогам після дослідження 9 проб. Воду брали на аналіз з 19 по 25 червня на пляжах Одеси та області. Зокрема, в Овідіопольському, Лиманському, Білгород-Дністровському, Кілійському та Татарбунарському районах. Як повідомляли Українські Новини, в Одесі закрили пляж "Дельфін" за розлив нафти із затонулого ще в листопаді 2019 року танкера "Делфі". Раніше перед святковими вихідними до Дня Конституції на в'їзді в Одесу утворився величезний затор.