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01 липня 2020, середа, 12:56 8
Суспільство 2020-07-01T13:45:02+03:00
Українські Новини
Кількість областей, не готових до пом'якшення карантину, зменшилася

Кількість областей, не готових до пом'якшення карантину, зменшилася

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні, пом'якшення карантину, Критері для пом'якшення карантину
Карантин. Фото. Pixabay
Карантин. Фото. Pixabay

Станом на 1 липня Київ, який посилив обмеження, та 11 областей не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину, які почали діяти з 22 червня;  порівняно з даними на 30 червня Луганська та Київська області визнано такими, що відповідають критеріям.

Про це сказано в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Критерію заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих на коронавірус (визначений як не більш ніж 50%), не відповідає Закарпатська область (70,18%).

Показником охоплення тестуванням (не менш ніж 24 на 100 тис. населення) не відповідають Донецька (21,19) та Чернігівська (15,88) області.

Показником частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (не більш ніж 11%) не відповідають Волинська (23,09%), Закарпатська (17,78%), Івано-Франківська (11,91%), Львівська (12,09%), Рівненська (19,50%), Харківська (11,44%), Хмельницька (13,22%) та Чернівецька (11,44%) області.

Критерію динаміки захворюваності порівняно з попереднім тижнем (не більше 10%) не відповідають Волинська (19,43%), Закарпатська (22,26%), Івано-Франківська (На 16,82%), Одеська (36,84%), Харківська (32,49%), Хмельницька (71,12%) області, а також Київ (43,56%).

У Києві заповненість становить 45,15%, кількість тестувань на 100 тис. населення - 79,72, частка позитивних ПЛР-тестів - 5,80%.

Як повідомляли Українські Новини, Київська область посилила карантин з 26 червня: які обмеження набули чинності.

Тим часом Житомирська область послаблює карантин.

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