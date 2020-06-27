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27 червня 2020, субота, 12:31 7
Суспільство 2020-06-29T11:00:05+03:00
Українські Новини
Київська область посилила карантин. Які обмеження набрали чинності

Київська область посилила карантин. Які обмеження набрали чинності

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, карантин в Києві, Посилення карантину
Карантин. Фото. Pixabay
Карантин. Фото. Pixabay

З п'ятниці, 26 червня, у Київській області посилили карантинні обмеження через різке зростання кількості нових хворих на коронавірусну інфекцію Covid-19. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"З урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності в Київській області ознак для посилення протиепідемічних заходів (показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 станосить останні 3 дні більш як 10%), згідно з поданням головного санітарного лікаря області, комісія вирішила відсьогодні, 26 червня 2020 року, обмежити проведення масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних) в приміщеннях, встановити максимально допустиму кількість осіб - 10, за умови дотримання епідеміологічних правил; час роботи закладів громадського харчування та установ розважальної діяльності скоротити до 22 години", - йдеться в ньому.

Крім цього, посилено контроль за дотриманням протиепідемічних заходів під час здійснення регулярних і нерегулярних перевезень пасажирів в міському, приміському, міжміському внутрішньообласному сполученні; за дотриманням протиепідемічних заходів на ринках, у закладах торгівлі, харчування, дитячих дошкільних навчальних закладах, а також встановлено контроль за виконанням суб'єктами господарювання обмежувальних протиепідемічних заходів під час погіршення епідемічної ситуації в області.

Крім того, Київобладміністрація має намір провести роз'яснювальну роботу серед населення області через ЗМІ, соціальні мережі та інші канали інформації про важливість дотримання протиепідемічних заходів під час погіршення епідемічної ситуації в області.

Також щоденно проводити моніторинг протиепідемічної ситуації на території області та у разі змін показників епідемічної ситуації ініціювати проведення позачергового засідання Київської обласної комісії ТЕБ та НС із розгляду питання щодо запровадження або скасування ослаблення протиепідемічних заходів.

Станом на 26 червня динаміка зростання випадків інфікування COVID-19 становила 51,28%, при нормі не більш як 10%.

Як повідомляли Українські Новини, Україна на карантині 108-й день.

Тим часом вирусолог рекомендує менше користуватися громадським транспортом через різке зростання випадків Covid-19.

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