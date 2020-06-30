Естонія продовжила заборону на авіасполучення з Україною

Уряд Естонської Республіки продовжив заборону на авіасполучення з Україною. Заборона діятиме до 14 липня. Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки та інфраструктури Естонії.

Наразі заборонені прямі рейси з Естонії в Швецію, Португалію, Білорусь, Україну і Російську Федерацію.

При цьому наголошується, що відновлення авіасполучення залежить від рівня захворюваності COVID-19. Так, показник захворюваності повинен становити 25 або менше випадків на 100 тисяч населення за останній два тижні.

Як повідомляли Українські Новини, країни Балтії відкрили внутрішні кордони для своїх громадян.

Раніше повідомлялося, що країни Балтії закрили кордони через пандемію 16 і 17 березня. У ці ж дні Євросоюз оголосив про обмеження в'їзду в Шенгенську зону.

Крім того, за добу на коронавірус у всьому світі захворіли 94 тисячі осіб.

Проте Україну внесли до список країн, яким хочуть дозволити в'їзд в ЄС.

Євросоюз може заблокувати кордони для американців, бразильців і росіян.