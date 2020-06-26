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26 червня 2020, пʼятниця, 10:43 9
Європа 2020-06-26T12:00:02+03:00
Українські Новини
Україну внесли до списку країн, яким хочуть дозволити в'їзд в ЄС, — Euronews

Україну внесли до списку країн, яким хочуть дозволити в'їзд в ЄС, — Euronews

Елизавета Кесельман
Євросоюз, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Європі, Відкриття кордонів, Динаміка COVID-19
Україна. Євросоюз. Фото: sq.com.ua
Україна. Євросоюз. Фото: sq.com.ua

Після того, як в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Європейський союз сперечається про список країн, яким буде дозволено в'їзд в ЄС, стало відомо, що Україна все-таки з'явилася в одному з проектів рішень про відкриття кордонів ЄС. Про це сказано в робочому документі, проект якого отримав телеканал "Euronews".

Наголошується, що документ, про який йде дискусія між державами-членами ЄС надало виданню джерело в дипломатичних колах.

Проте видання не оприлюднило повний текст документа, однак опублікувало повний список країн, які пропонують включити в "білий список" з початку липня. У цьому списку - 54 країни. Україна вказана в їх числі.

З інших європейських країн за межами ЄС, в'їзд можуть відкрити громадянам і жителям Андорри, Чорногорії, Сербії, Боснії, Албанії, Грузії.

Поки що немає впевненості, що список буде затверджено в цьому вигляді.

"Джерела сумніваються у відкритті кордонів від вже з 1 липня і кажуть, що згода (між членами ЄС) не буде досягнута вчасно", — сказано в повідомленні.

Також не можна виключити, що список (якщо документ є автентичним) був складений за застарілими даними, до початку нового спалаху епідемії.

Як повідомляли Українські Новини, Євросоюз може заблокувати кордони для американців, бразильців і росіян.

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