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15 травня 2020, пʼятниця, 12:03 16
Європа 2020-05-15T14:15:03+03:00
Українські Новини
Країни Балтії відкрили внутрішні кордони для своїх громадян

Країни Балтії відкрили внутрішні кордони для своїх громадян

Елена Новикова
Литва, Латвія, Естонія, Відкриття кордонів, Балтійські країни
Латвія. Фото: pixabay
Латвія. Фото: pixabay

У п'ятницю, 15 травня, Естонія, Латвія і Литва зняли обмеження на пересування транспорту, відкривши внутрішні кордони для своїх громадян.

Про це повідомляється на сайті уряду Естонії.

Країни Балтії зняли обмеження на рух автомобільного, залізничного та морського транспорту між своїми кордонами у відповідності з меморандумом, який підписали міністри закордонних справ трьох країн 12 травня.

Згідно з меморандумом, з 15 травня діє вільний перетин кордонів для громадян Литви, Латвії та Естонії і людей, які мають право на проживання - за умови, що вони не мають характерних для коронавірусу симптомів.

Після перетину кордонів не потрібно буде проходити 14-денну самоізоляцію. Однак, якщо людина приїде в Литву, Латвію чи Естонію з цих трьох країн, карантин, як і раніше, буде обов'язковим.

Як повідомляли Українські Новини, країни Балтії закрили кордони з-за пандемії 16 і 17 березня. У ці ж дні Євросоюз оголосив про обмеження в'їзду в Шенгенську зону.

Крім того, за добу коронавірусом по всьому світу захворіли 94 тисячі осіб.

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