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  • За добу коронавірусом в світі захворіли 94 тисячі осіб. Дані на 15 травня
15 травня 2020, пʼятниця, 09:10 15 Карта
Світ 2020-05-15T11:45:05+03:00
Українські Новини
За добу коронавірусом в світі захворіли 94 тисячі осіб. Дані на 15 травня

За добу коронавірусом в світі захворіли 94 тисячі осіб. Дані на 15 травня

Елена Новикова
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Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

У п'ятницю, 15 травня, у світі зареєстровано 4 443 986 випадків зараження коронавірусом, 1 588 502 з них одужали, 302 462 - померли. За добу зафіксували 93 960 нових випадків.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнам.

Найбільше випадків зафіксували у США, де вірус підтвердили у 1 417 889 осіб, 85 906 з них померли, а 246 414 людини - вилікувалися. За добу в США зареєстрували 27 125 новий випадків зараження COVID-19.

На другому місці знаходиться Росія. Коронавірусом заразилися 252 254 осіб (за добу 9 983), одужали 53 530 і загинули 2 305 чоловік.

На третьому місці Великобританія, де коронавірусом заразилися 234 440 осіб (3 455), всього в країні 33 696 летальних випадків, 1 043 - одужали

На четвертому місці за кількістю заражених коронавірусом опинилася Іспанія. Коронавірусом в країні заразилися 229 540 осіб (за добу 849), померло - 27 321, а одужали - 143 374.

В Італії зафіксували 223 096 випадків захворювання COVID-19 (992 - за добу). Вона на п'ятому місці. Кількість померлих у країні становить 31 368 , а одужали 115 288.

 

Як захиститися від коронавірусу:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся особи, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавіруса. Інфографіка: Центр громадського здоров'яЯк захиститися від коронавіруса. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, ВООЗ заявила про п'яти методи лікування коронавірусу, які дозволяють полегшити протікання хвороби.

Тим часом ООН заявила, що коронавірус може перетворитися в проблему десятиліття з голодом і тероризмом.

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