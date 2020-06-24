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  • Євросоюз може заблокувати кордони для американців, росіян і бразильців, – NYT
24 червня 2020, середа, 08:35 11
Світ 2020-06-24T12:00:04+03:00
Українські Новини
Євросоюз може заблокувати кордони для американців, росіян і бразильців, – NYT

Євросоюз може заблокувати кордони для американців, росіян і бразильців, – NYT

Елизавета Кесельман
Карантин, Covid-19, Пандемія коронавірусу, обмеження пересування, Відкриття кордонів, Карантин в Європі
Кордон з Євросоюзом. Фото: etias.com
Кордон з Євросоюзом. Фото: etias.com

Незважаючи на те, що країни Євросоюзу відкриють зовнішні кордони до 1 липня, щоб відродити економіку, на свою територію вони впустять не всіх. Так, обмеження на в'їзд може тривати для громадян США, Росії і Бразилії. Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на чернетку документа ЄС.

Згідно з документом, жителям США можуть заблокувати в'їзд через те, що "Сполучені Штати не змогли контролювати це зло". Наразі на коронавірус в Америці хворіють понад 2,3 мільйона американців, понад 120 тисяч людей померли (від початку епідемії в Штатах).

У дозволах на в'їзд з 1 липня також не згадуються Росія і Бразилія. Формування списку країн, для яких заборона на подорожі в Євросоюз буде знята, залежить від ситуації в боротьбі з COVID-19.

Проте мешканців Китаю, який став одним з наймасштабніших епіцентрів пандемії, готові впускати, а також громадян з інших країн, таких як Уганда, Куба і В'єтнам.

NYT нагадує, що заборона Брюсселя на в'їзд американцям є відображенням того, як Штати боролися з розповсюдженням вірусу. Так, у березні 2020, коли Європу поглинула пандемія, президент США Дональд Трамп заборонив громадянам більшості країн Європейського союзу відвідувати Америку.

На той момент у близько 1100 американців була виявлена інфекція і вже були зафіксовані 38 смертей. Кордони США для жителів Євросоюзу закриті досі.

За оцінками експертів, заборона в'їзду американських мандрівників в Європу буде мати значні економічні, культурні та геополітичні наслідки. Але США можуть подолати заборону, оскільки Брюссель планує переглядати документ кожні два тижні.

Як повідомляли Українські Новини, Китай тестує 6 потенційних вакцин від коронавірусу, але все безуспішно.

Тим часом, США почали відкривати кордони але зупинили видачу робочих віз до кінця року.

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