Скоро 4 роки, як Кличко обіцяв запустити Подільсько-Воскресенський міст у Києві

29 липня 2016 року в телевізійному ефірі мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) та голова політичної партії "УДАР" Віталій Кличко пообіцяв завершити будівництво Подільсько-Вокресенского мосту в Києві. Через 4 роки, станом на 1 липня 2020 року, обіцянка так й залишається невиконаною. Крім того, столичний мер обіцяв запустити і швидкісний трамвай, і метро на Троєщину, і припинити літні відключення гарячого водопостачання населення.

Раніше про будівництво мосту мер Києва заявив у коментарі телевізійному каналу NewsOne.

"Багато мерів обіцяли запустити цей міст, я також обіцяв. Я хочу бути тим мером, хто свою обіцянку виконає і реалізує цей проект. Тому що цей міст з'єднує з лівим берегом (Дніпра). Ми бачимо перевантаження на 140-150% і Московського мосту, і мосту Метро. Троєщина взагалі як острів, з котрого важко потрапити на правий берег. Це є пріоритетом для мене, який до кінця каденції я повинен реалізувати", - сказав Кличко.

Також в 2016 році Кличко ще підкреслив, що "через 3-4 роки (в 2019-2020 роках) міст має функціонувати".

Нагадаємо, міст планували почати будувати ще в 1993 році, тобто вже 27 років тому. Однак через фінансові труднощі державного бюджету в 90-х роках реалізацію проекту відклали на невизначений термін. Будівництво стартувало в 2003 році, проте вже в 2008 році активні роботи припинилися знову через економічну кризу. У 2010 році тодішній прем'єр-міністр України Микола Азаров обіцяв відкрити автомобільне сполучення по мосту вже в 2012 році. Однак, встигли відкрити лише 1-у чергу мостового переходу, до складу якої увійшли Гаванський міст, що з'єднує Рибальський острів з Подолом, естакада на вулиці Набережно-Хрещатицькій та ділянка вулиці Набережно-Рибальської.

"Був дуже вражений, що документи про будівництво цього мосту датовані 1979 роком. Тобто через 3 роки (в 2019 році) ми будемо святкувати 40-річчя будівництва. 40 років ми будуємо міст! Він вже золотої за ці роки став", - прокоментував Кличко після ознайомлення з документацією з будівництва мосту ще в 2016 році.

Зазначимо, 16 червня експерт з аналізу конфліктних забудов Георгій Могильний заявив, що мер Києва Віталій Кличко хоче встигнути до початку місцевих виборів відкрити проїзд транспорту по Подільсько-Воскресенському мосту, але добудувати його на Троєщину не встигає. Це пов'язано з тим, що немає навіть проекту того, як траса йде після Русанівських садів.

Нагадаємо, 21 серпня 2019 року Кличко опублікував відеозапис демонтажу іржавих тимчасових опор Подільсько-Воскресенського мосту.

"Що ж стосується планів запустити автомобільне сполучення по новому мосту до кінця наступного (2020) року - це цілком реально! Сьогодні на об'єкті триває підготовка до асфальтування з'їзду на Набережне шосе. - Там здійснюють гідроізоляційні роботи. Також бетонують опори для металевих частин конструкцій мосту з боку Подолу та на Русанівських садах", - наголосив мер столиці.

Як повідомляли Українські Новини, 16 квітня шквальний вітер скинув в Дніпро будівельні ліси на Подільсько-Воскресенському мосту.

22 січня 2019 року Кличко заявляв, що через 1,5-2 року відкриє автомобільне сполучення через Подільсько-Воскресенський міст.

15 квітня 2017 року мер столиці повідомив, що для завершення будівництва Подільсько-Воскресенського мосту в Києві знадобиться 350 млн євро.

6 квітня 2017 року Кличко разом із німецькою урядовою делегацією проінспектували будівництво Подільсько-Воскресенського мосту.

14 вересня 2016 року Подільсько-Воскресенський міст у Києві горів майже 2 години. Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДержНС) Києва повідомила, що на висоті приблизно 20 м горіли електричні кабелі.