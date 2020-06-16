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  • У Кличко собираются пустить транспорт с Подольско-Воскресенского моста по дороге, которой нет в Генплане, - эксперт
16 июня 2020, вторник, 09:45 1583 Фото
Транспорт 2020-06-16T11:30:03+03:00
Українські Новини
У Кличко собираются пустить транспорт с Подольско-Воскресенского моста по дороге, которой нет в Генплане, - эк

У Кличко собираются пустить транспорт с Подольско-Воскресенского моста по дороге, которой нет в Генплане, - эксперт

Сергей Паламаренко
Мост, Транспорт, Кличко, Строительство, Дорога
Карта-схема. Фото: kievvlast.com.ua
Карта-схема. Фото: kievvlast.com.ua

Мэр Киева Виталий Кличко хочет успеть до выборов открыть проезд по Подольско-Воскресенскому мосту, но достроить его на Троещину не успевает. Это связано с тем, что нет даже проекта того, как трасса идет после Русановских садов. Об этом порталу KV стало известно из сообщения на странице активиста, эксперта по анализу конфликтных застроек Георгия Могильного в соцсети Фейсбук.

"Кличко (мэр Киева Виталий Кличко, – KV) хочет торжественно открыть до выборов проезд по Подольско-Воскресенскому мосту, но достроить его на Троещину он не успевает т.к. даже проекта, как трасса идет после Русановских садов, нету. Чтобы попиарится, у Кличко решают пустить транспорт по пролегающей между дачами улице Центральной Садовой", – сказано в сообщении.

Могильный отмечает, что ул. Центральная Садовая по большей части, включая участок около 800 м от трассы моста в направлении Никольской Слободки, является внутриквартальным проездом, так как на ней не установлены красные линии.

"Этой улицы нет в действующем Генплане, а новая магистраль районного значения в том месте предусмотрена только в проекте нового Генплана Киева, который не имеет никакой юридической силы", – уточняет эксперт.

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