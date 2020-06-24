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  • Исполнилось 6 лет невыполненному обещанию Кличко запустить скоростной трамвай на Троещину
24 июня 2020, среда, 06:21 18
Политика 2020-06-24T07:00:03+03:00
Українські Новини
Исполнилось 6 лет невыполненному обещанию Кличко запустить скоростной трамвай на Троещину

Исполнилось 6 лет невыполненному обещанию Кличко запустить скоростной трамвай на Троещину

Сергей Паламаренко
Виталий Кличко, КГГА, Троещина, скоростной трамвай, мэр Киева
Виталий Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua
Виталий Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua

16 мая 2014 года тогда еще кандидат в мэры Киева, председатель политической партии "УДАР" Виталий Кличко  пообещал через 1,5 года запустить скоростной трамвай на Троещину. Спустя 6 лет, по состоянию на 24 июня 2020 года, обещание осталось так и невыполненным.

О данном обещании ранее сообщала как пресс-служба политической партии "УДАР", которую возглавляет Кличко, так и многие средства массовой информации.

Напомним, 7 октября 2014 года на пресс-конференции главный специалист управления инженерно-транспортной инфраструктуры Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виктор Петрук заявил, что проект запуска скоростного трамвая на Троещину является нецелесообразным из-за высоких затрат, большую часть из которых займут расходы на строительство моста между правым берегом и Троещиной - около 4,6 млрд гривен.

А 29 июля 2016 года в эфире одного из телевизионных каналов Кличко сообщил о нецелесообразности строительства трамвайной линии на Троещину. Но пообещал, что вместо трамвая на жилмассив построят ветку метрополитена.

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