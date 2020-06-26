Скоро уже ровно 4 года как Кличко обещает запустить метро на Троещину

29 июля 2016 года в телевизионном эфире мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) и председатель политической партии "УДАР" Виталий Кличко пообещал построить новую ветку Киевского метрополитена на Троещину. Спустя 4 года, по состоянию на 25 июня 2020 года, обещание так и осталось невыполненным.

Ранее Кличко обещал построить линию скоростного трамвая на Троещину, однако позже заявил о нецелесообразности ее строительства. А вместо трамвая на жилмассив пообещал запустить метро.

"Метро - это стратегическое направление. Были дискуссии и мнения, что трамвай дешевле. Но давайте откровенно говорить - наше столичное метро за день перевозит 1,5 млн пассажиров. Это быстрый и удобный вид транспорта. Метро должно быть и новая ветка будет строиться. На новом Подольско-Воскресенском мосту будет метро, а не трамвай", - сказал тогда мэр столицы.

Уточним, в 2013 году столичные власти заявляли, что на строительство 1-й очереди линии метро на Троещину (5 станций) Киеву необходимо около 700 млн долларов. В целом на проект, предусматривающий строительство еще 7 станций, необходимо 2 млрд долларов. Планировалось, что при условии стабильного финансирования первые 5 станций новой линии метрополитена могут быть сданы в эксплуатацию за 2 года.

Как сообщали Українські Новини, 10 октября 2019 года первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сказал, что в ближайшее десятилетие метро на Троещине ждать не стоит.

19 марта 2019 года Кличко прогнозировал, что 2 станции метро на жилом массиве Виноградарь будут открыты в декабре 2021 года.

5 ноября 2018 года Кличко заявил, что в 2019 году будут восстановлены проекты строительства метро на Виноградарь и Троещину.