Исполнилось 6 лет невыполненному обещанию Кличко перестать отключать горячую воду летом

24 июня 2014 года мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко заявил, что найдет способ, как прекратить позорную практику отключения горячего водоснабжения жилых мнооквартирнах домов летом. Сегодня, 24 июня 2020 года, исполнилось вот уже 6 лет этому невыполненному обещанию Кличко.

О данном обещании ранее сообщала пресс-служба политической партии "УДАР".

"Моя цель - не просто не допустить того, чтобы киевляне остались без горячей воды. Мы найдем способ, чтобы прекратились ежегодные отключения воды каждое лето. На сегодня 90% киевлян регулярно платят за коммунальные услуги, возникает вопрос: откуда задолженность за воду, за тепло?" - сказал тогда мэр Киева.

Кличко в своем обещании тогда подчеркнул, что если тарифы будут повышаться - они должны обосновываться.

"Каждый киевлянин, который добросовестно оплачивает коммунальные услуги, должен получать надлежащий сервис. Мы должны прекратить позорную практику отключения горячей воды летом. И выяснить причину долгов. А виноваты коммунальные предприятия должны понести ответственность", - уточнял мэр Киева.

Напомним, 24 июня 2014 года "Киевэнерго" оставила треть жителей Киева без горячей воды.

23 июня 2014 года "Киевэнерго" отключила горячее водоснабжение в 754 домах из-за долгов ЖЭКов.

Отметим, что традиционно горячую воду в столице недогревают до нормы, как минимум на десяток градусов. А за отсутствие у киевлян горячей воды жителям столицы насчитывают большую плату за газ. Это объясняют тем, что люди якобы газом греют воду.

С 1 июля 2014 года в Киеве горячая вода подорожала более чем на 70%, а холодная - на 96%.

Всего в Киеве 10 тыс. 627 жилых домов.