Перший день літа не розтопив сніг у Карпатах

У перший день червня погода в Україні більше схожа на травневу: прохолодно і сиро, але в Карпатах, на горі Піп-Іван і зовсім зима. 1 червня там падає сніг і нуль градусів тепла. Така зимова погода в Карпатах тримається вже декілька днів.

Про це Facebook розповів гірський рятувальник Василь Фицак.

"Поп-Іван. Чорногора. У перший день календарного літа, думав буде хоча б градус тепла. Але температура 0 ° і падає сніг", — написав він.

Фицак також виклав фотографії засніжених і зледенілих гірських схилів.

Карпати в снігу і льоду. Фото: Facebook Vasyl Fitsak

Карпати в снігу і льоду. Фото: Facebook Vasyl Fitsak

Як повідомляли Українські Новини, у перший день літа, 1 червня, у Києві хмарно з проясненнями, північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 градусів, вдень +12...+14 градусів. У Карпатах часом дощ, температура вночі +1 ... +6 градусів, вдень +3 ... +8 градусів.

У червні періодично будуть проходити невеликі дощі, але проливних вже не буде, оскільки це було пов'язано з висотним циклоном.