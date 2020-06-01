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01 червня 2020, понеділок, 10:54 13
Суспільство 2020-06-01T11:45:02+03:00
Українські Новини
Перший день літа не розтопив сніг у Карпатах

Перший день літа не розтопив сніг у Карпатах

Кира Молчанова
Погода, погода в Карпатах, сніг в травні, Сніг в Карпатах
Карпати в снігу і льоду. Фото: Facebook Vasyl Fitsak
Карпати в снігу і льоду. Фото: Facebook Vasyl Fitsak

У перший день червня погода в Україні більше схожа на травневу: прохолодно і сиро, але в Карпатах, на горі Піп-Іван і зовсім зима. 1 червня там падає сніг і нуль градусів тепла. Така зимова погода в Карпатах тримається вже декілька днів. 

Про це Facebook розповів гірський рятувальник Василь Фицак.

"Поп-Іван. Чорногора. У перший день календарного літа, думав буде хоча б градус тепла. Але температура 0 ° і падає сніг", — написав він.

Фицак також виклав фотографії засніжених і зледенілих гірських схилів.

Карпати в снігу і льоду. Фото: Facebook Vasyl FitsakКарпати в снігу і льоду. Фото: Facebook Vasyl Fitsak

Карпати в снігу і льоду. Фото: Facebook Vasyl FitsakКарпати в снігу і льоду. Фото: Facebook Vasyl Fitsak

Як повідомляли Українські Новини,  у перший день літа, 1 червня, у Києві хмарно з проясненнями, північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 градусів, вдень +12...+14 градусів. У Карпатах часом дощ, температура вночі +1 ... +6 градусів, вдень +3 ... +8 градусів.

У червні періодично будуть проходити невеликі дощі, але проливних вже не буде, оскільки це було пов'язано з висотним циклоном.

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