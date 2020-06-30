У той час, як ЄС допоможе ліквідувати наслідки повені, 19 населених пунктів залишаються підтопленими, 35 знеструмлені в західних областях.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

"Залишаються підтопленими 19 населених пунктів (в Івано-Франківській - 3, Чернівецькій - 11, Львівській - 2, Тернопільській - 3), 147 будинків (в Івано-Франківській - 15, Чернівецькій - 23, Тернопільській - 109), 1 фельдшерсько-акушерський пункт у Чернівецькій області", - сказано в ньому.

станом на 7:00 внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 35 населених пунктів у 2 областях, а саме: Закарпатська - 31 і Волинська - 4.

До відновлення електропостачання залучено 11 бригад обленерго.

Наголошується, що затоплені 545 підвалів (Івано-Франківська - 448, Чернівецька - 68, Тернопільська - 23, Львівська - 6), 982 присадибних ділянок (Івано-Франківська - 463, Чернівецька - 311, Тернопільська - 206, Львівська - 2).

Зруйновано 150 км автодоріг (Івано-Франківська - 149, Чернівецька - 1,4), Львівська - 0,08 і 95 мостів (Івано-Франківська - 93, Львівська і Чернівецька - по 1).

Пошкоджено 551 км автодоріг і 214 мостів (Івано-Франківська - 510 км доріг і 200 мостів, Львівська - 0,22 км автодоріг, Чернівецька - 40,8 км автодоріг і 14 мостів).

Всього силами Державної служби з надзвичайних ситуацій спільно з Національною поліцією та органами місцевого самоврядування: врятовано - 478 осіб; евакуйована- 721 особа; відселено - 1 тис. 324 людини; перевезено через підтоплені ділянки доріг 2 565 осіб; відкачано - понад 230 тис. м куб води; доставлені для населення близько 10 тонн харчових продуктів і 25,3 тонни питної води.

До робіт на території постраждалих областей залучено 542 особи і 224 одиниць техніки, з них від ДСНС близько 465 осіб і 197 одиниць техніки (з них 2 вертольоти).

Надання допомоги людям триває.

Як повідомляли Українські Новини, 27 червня 8 населених пунктів Івано-Франківської області залишалися знеструмленими, через негоду стався зсув.

Тим часом непогода в західних регіонах знищила 120 мостів.

Кабмін виділив 672 млн гривень на ліквідацію наслідків стихії в Західних областях.