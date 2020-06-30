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30 червня 2020, вівторок, 15:23 8
Зовнішня політика 2020-06-30T16:30:03+03:00
Українські Новини
Італія передала гумдопомогу постраждалим від повеней у Західній Україні

Італія передала гумдопомогу постраждалим від повеней у Західній Україні

Елизавета Драбкина
Негода, Італія, Гуманітарна допомога, Наслідки негоди, Італія-Україна, Допомога постраждалим від повені
Італія передала гумпомощь Україні Фото: МВС
Італія передала гумпомощь Україні Фото: МВС

Італія передала гуманітарну допомогу постраждалим від повені в Західній Україні, яка залишила без електрики понад дві сотні будинків, у 8 областях сталося падіння дерев, підтоплення житлових будинків, вулиць, доріг.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

"У зв'язку з надзвичайною ситуацією, що сталася на заході України 30 червня, Італійська республіка передала для ліквідації наслідків стихійного лиха - повені, яке призвело до людських жертв і масштабних руйнувань в західних областях, гуманітарну допомогу. Плаваючі і пересувні мотопомпи, човни, електростанції, бензопили, рятувальні жилети, пожежні рукави та інше рятувальне спорядження - все це передадуть у найбільш постраждалі райони Івано-Франківської області для надання допомоги населенню", - сказано в ньому.

Наголошується, що вантаж у Міжнародному аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького зустрічав заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Руслан Білошицький і другий секретар представництва Міністерства закордонних справ у Львові Роман Тершовчин.

Білошицький підкреслив, що ця допомога дуже доречна і висловив вдячність уряду Італії за цей прояв солідарності.

"У квітні Україна відправила в Італію гуманітарний вантаж для боротьби з коронавірусною інфекцією - 10 тонн антисептичного розчину. Сьогодні вже Італійська Республіка допомогла нам, коли в Україні сталася біда", - сказав він.

В цей же день очікується ще один рейс з Італії, який доставить в Україну другу частину гуманітарного вантажу.

Як повідомляли Українські Новини, через негоду на заході України загинули три людини, затоплені житлові будинки, дороги, повалено дерева. Рятувальники продовжують надавати допомогу громадянам.

Кабмін виділив 672 млн гривень на ліквідацію наслідків стихії в Західних областях.

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