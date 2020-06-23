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23 червня 2020, вівторок, 10:07 5
Суспільство 2020-06-23T10:18:08+03:00
Українські Новини
Негода залишила без світла понад 200 населених пунктів

Негода залишила без світла понад 200 населених пунктів

Кира Молчанова
Гроза, Негода, Знеструмлення, дощ, Шквальний вітер
Негода Фото: facebook.com/tala.didenko
Негода Фото: facebook.com/tala.didenko

Поки рятувальники попереджають про нові погодні катаклізми, станом на ранок 23 червня 209 населених пунктів у 7 областях України залишилися без світла через шквальний вітер та дощ.

Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7 год. 23 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 209 населених пунктів у 7 областях, а саме: Житомирська - 72, Київська - 52, Чернігівська - 29, Івано-Франківська - 29 Черкаська - 19, Чернівецька - 5 і Кіровоградська - 3", — сказано в повідомленні на офіційному сайті ДСНС у вівторок вранці.

У відомстві нагадали, що 22 - 23 червня на території 8 областей (Івано-Франківська, Чернівецька, Кіровоградська, Вінницька, Полтавська, Львівська, Одеська, Рівненська) внаслідок негоди (інтенсивний дощ, пориви вітру) сталося падіння 26 дерев, підтоплені 174 житлових будинки, 3 господарські будівлі, 23 підвальних приміщення, 141 домогосподарств, 31 присадибна ділянка, 2 вулиці, 1 автомобільна дорога сполученням «Гринява-Голошина» (протяжністю 100 м і висотою 40 см), 5 га сільгоспугідь, пошкоджено покрівлі 2 шкіл, 2 будинків та 2 житлових будинків.

Сталися 4 зсуви (зруйновано 1 господарську будівлю та заблоковано 26 транспортних засобів, станом на 22:00 проїзд відновлено). Зруйновано два пішохідних мости. Стався прорив дамби № 5 на р. Черемош (довжиною 10 м) і  підмиття підпірної стіни бетонного берегоукріплення автодороги регіонального значення Р-62 «Чернівці-Верховина» (протяжністю 50 м, проїзд забезпечений). Жертв та постраждалих немає. Підрозділами ДСНС відкачано 4 940 тис. кубометрів води. Всього залучалося 527 людей і 137 одиниць техніки, з них від ДСНС 439 представиників особового складу та 113 одиниць техніки.

До відновлення електропостачання у постраждалих областях залучено бригади обленерго.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики попереджають, що 23 червня в Україні продовжить вирувати негода у вигляді злив і сильного вітру.

Крім того, 23 червня в Києві мінлива хмарність, вночі місцями невеликий, вдень помірний короткочасний дощ, гроза, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 градусів, вдень +25...+27 градусів.

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