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30 червня 2020, вівторок, 10:58 14
Суспільство 2020-06-30T12:45:02+03:00
Українські Новини
Близько сотні людей влаштували масове купання в джерелі біля Львова

Близько сотні людей влаштували масове купання в джерелі біля Львова

Валерия Драгомирова
Коронавірус, Порушення карантину, Карантинні обмеження, Купання в джерелі

Близько сотні людей разом мочили ноги в невеликому джерелі недалеко від села Раковець, що в 15 км від Львова, у той час, як у західних регіонах України можуть посилити карантинні обмеження.

Відео масового купання в джерелі опублікував у Facebook львів'янин Віктор Католик. Вважається, що крижана вода в джерелі цілюща, і щоб повністю оздоровитися, необхідно пройти у воді 12 кіл. На відео видно, що люди не тільки ходять босоніж у воді, але і миють водою обличчя. Всі учасники масового заходу були без масок і не дотримувалися дистанції.

Як повідомляли Українські Новини, у Львівській області вирішили відновити пасажирські перевезення.

Крім того, за порушення карантину майже 13 тисяч осіб отримали адмінпротоколи. Чернівецька область з 1 липня пом'якшує карантин. Буде дозволена робота спортзалів, ресторанів за умови, що в приміщенні буде перебувати не більше 10 осіб.

Тим часом захворюваність на коронавірус після триденного падіння знову зросла. Станом на ранок 30 червня в Україні 44 334 лабораторно підтверджених випадків COVID-19

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