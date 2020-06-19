За порушення карантину склали адмінпротоколи на майже 13 тисяч осіб

Поліція з початку дії карантину склала 12,7 тис. адміністративних протоколів за порушення правил карантину.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

"...поліція склала 12 694 адміністративних протоколи за ст. 44-3 (порушення правил карантину людей) Кодексу про адміністративні правопорушення", — сказано в ньому.

Зазначено, що порушено 169 кримінальних проваджень.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що посилення карантину на всій території країни можливе при стрімкому зростанні захворюваності коронавірусом в 10 областях.

Тим часом в Україні зросла кількість областей, які не готові до ослаблення карантину.

Ще 14 червня повідомлялося, що українські суди винесли рішення про стягнення штрафів за порушення карантину на суму 4,5 млн гривень, включаючи той штраф, який повинен заплатити сам головний санітарний лікар Віктор Ляшко.