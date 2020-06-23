У західних регіонах України можуть посилити карантинні обмеження, — Ляшко

В той час як станом на 23 червня 14 областей не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину, в західних областях України найкритичніша ситуація з можливістю посилення карантинних обмежень.

Про це заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив під час пресконференції, передають Українські Новини.

"Найкритичніша ситуації щодо можливості запровадження більш жорстких обмежень у нас в західних регіонах. Зокрема, у Закарпатській, Львівській, Волинській областях, де є значне зростання кількості випадків коронавірусної хвороби", - сказав Ляшко.

Також заступник міністра повідомив, що до 31 липня по всій країні точно не скасують масковий режим, необхідність дотримання дистанції та обмеження за кількістю людей, які можуть одночасно перебувати у приміщеннях.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що посилення карантину на всій території країни можливо при стрімкому зростанні захворюваності на коронавірусом в 10 областях.