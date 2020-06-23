підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
23 червня 2020, вівторок, 16:05 25
Суспільство 2020-06-23T19:00:03+03:00
Українські Новини
У західних регіонах України можуть посилити карантинні обмеження, — Ляшко

У західних регіонах України можуть посилити карантинні обмеження, — Ляшко

Елена Новикова
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Covid-19, Посилення карантину
Карантин можуть посилити в 3 областях. Фото: Pixabay
Карантин можуть посилити в 3 областях. Фото: Pixabay

В той час як станом на 23 червня 14 областей не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину, в західних областях України найкритичніша ситуація з можливістю посилення карантинних обмежень. 

Про це заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив під час пресконференції, передають Українські Новини.

"Найкритичніша ситуації щодо можливості запровадження більш жорстких обмежень у нас в західних регіонах. Зокрема, у Закарпатській, Львівській, Волинській областях, де є значне зростання кількості випадків коронавірусної хвороби", - сказав Ляшко.

Також заступник міністра повідомив, що до 31 липня по всій країні точно не скасують масковий режим, необхідність дотримання дистанції та обмеження за кількістю людей, які можуть одночасно перебувати у приміщеннях.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що посилення карантину на всій території країни можливо при стрімкому зростанні захворюваності на коронавірусом в 10 областях.

Більше новин про: Карантин Коронавірус коронавірус в Україні Covid-19 Посилення карантину

Кількість нових випадків коронавірусу в Київській ...
За два місяці кількість активних хворих на COVID-1...
В Україні за добу смертність від коронавірусу зрос...
Після скандалу ЦВК зменшила вп'ятеро зарплати член...
Вибух на Позняках: завали розібрали, загиблих більше не виявлено
В Україні більшість областей не готові до пом'якшення карантину
Новини
Робітники хімпідприємств попросили у Зеленського діалогу та недопущення скорочення робочих місць у галузі 18:36 Документ
Трамп хоче саджати у в'язницю на 10 років за знесення пам'ятників у США 17:57
Після ослаблення карантину українці стали робити більше покупок 17:55
Влада вбиває промисловість замість її підтримки, – Бойко 17:34
Гривня продовжує зміцнюватися. Курс гривні на міжбанку у вівторок 17:28
більше новин
Рейдерське захоплення КЕВРЗ: співробітники відмовилися заходити на завод до повернення законного керівництва 11:09
Деркач оприлюднив нову порцію записів розмов "голосів, схожих на Байдена і Порошенка" 16:45
Інна Костиря: Навчання в університетах восени – онлайн не здатен повноцінно замінити традиційне викладання 13:22 Думка
Бахматюк вимагає від Венедіктової виконання рішення суду про закриття сфабрикованої справи проти нього 12:09
В.о. голови "УЗ" Іван Юрик намагається витягнути з кишень українців 100 млн шляхом махінацій на тендерах, — ЗМІ 11:20 Документ
більше новин
Рейдерське захоплення КЕВРЗ: співробітники відмовилися заходити на завод до повернення законного керівництва 11:09
Інна Костиря: Навчання в університетах восени – онлайн не здатен повноцінно замінити традиційне викладання 13:22 Думка
Бахматюк вимагає від Венедіктової виконання рішення суду про закриття сфабрикованої справи проти нього 12:09
3 депутати пропонують Раді ввести штрафи за велику заборгованість за компослуги в 20-50% 08:37
Куди українці можуть полетіти 22 червня: список доступних авіарейсів з аеропортів "Київ" і "Бориспіль" 11:55
більше новин
Після триденного падіння кількість хворих на коронавірус у Києві зросла
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok