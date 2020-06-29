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29 червня 2020, понеділок, 18:25 7
Суспільство 2020-06-29T21:16:08+03:00
Українські Новини
Відкриють спортзали і ресторани: Чернівецька область з 1 липня пом'якшує карантин

Відкриють спортзали і ресторани: Чернівецька область з 1 липня пом'якшує карантин

Надежда Комендантова
Чернівецька область, Коронавірус, карнтин, коронавірус в Чернівцях, Послаблення карантину
Карантин. Фото. Pixabay
Карантин. Фото. Pixabay

З 1 липня комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Чернівецької обласної державної адміністрації дозволила відновити внутрішньообласне сполечення, роботу ресторанів та спортзалів, тоді, як карантин може бути посилений у 13 областях.

Про це йдеться в повідомленні Чернівецької обладміністрації, передають Українські Новини.

Водночас в транспорті мають бути заповнені тільки сидячі місця, а пасажири мають бути в масках, також буде проводитися температурний скринінг.

Крім того, дозволена робота спортзалів, ресторанів за умови, що в приміщенні буде перебувати не більше ніж 10 осіб.

Також з 1 липня відкриються стадіони і спортивні майданчики, буде дозволено проведення індивідуальних і групових тренувань (до 10 осіб) на відкритому повітрі.

Як повідомляли Українські Новини, Чернівецька область вирішила не знімати всі обмеження, передбачені першим етапом виходу з карантину.

28 червня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 646 до 43 628.

Тим часом, в Україні до пом'якшення карантину не готовий Київ і ще 12 областей.

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