Відкриють спортзали і ресторани: Чернівецька область з 1 липня пом'якшує карантин

З 1 липня комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Чернівецької обласної державної адміністрації дозволила відновити внутрішньообласне сполечення, роботу ресторанів та спортзалів, тоді, як карантин може бути посилений у 13 областях.

Про це йдеться в повідомленні Чернівецької обладміністрації, передають Українські Новини.

Водночас в транспорті мають бути заповнені тільки сидячі місця, а пасажири мають бути в масках, також буде проводитися температурний скринінг.

Крім того, дозволена робота спортзалів, ресторанів за умови, що в приміщенні буде перебувати не більше ніж 10 осіб.

Також з 1 липня відкриються стадіони і спортивні майданчики, буде дозволено проведення індивідуальних і групових тренувань (до 10 осіб) на відкритому повітрі.

Як повідомляли Українські Новини, Чернівецька область вирішила не знімати всі обмеження, передбачені першим етапом виходу з карантину.

28 червня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 646 до 43 628.

Тим часом, в Україні до пом'якшення карантину не готовий Київ і ще 12 областей.