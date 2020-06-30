Захворюваність на коронавірус після триденного падіння знову зросла

За минулу добу, 29 червня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилося на 9,3%, кількість нових летальних випадків - знизилася на 33,3%. Так, кількість нових хворих на коронавірус зросла на 706 до 44 334, кількість померлих від захворювання - на 12 осіб до 1 159 порівняно з попередньою добою.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 30 червня в Україні 44 334 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 159 летальних, 19 115 пацієнтів одужали.

За добу зафіксовано 706 нових випадків, видужала 88 осіб, померли 12 осіб.

Таким чином, 29 червня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, що одужали - 706 проти 88.

Кількість нових випадків захворювання 29 червня становила 1,6% від загальної кількості хворих на 28 червня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, що одужали і померлих) на ранок 30 червня становила 24 060 осіб, що на 2,6% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Львівській області (5 435), в Києві (5 037) і Чернівецької області (4 801).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1864 випадки;

Волинська область — 2368 випадків;

Дніпропетровська область — 1087 випадків;

Донецька область — 481 випадок;

Житомирська область — 1404 випадки;

Закарпатська область — 2889 випадків;

Запорізька область — 572 випадки;

Івано-Франківська область — 2395 випадків;

Кіровоградська область — 646 випадків;

м. Київ — 5037 випадків;

Київська область — 2585 випадків;

Львівська область — 5435 випадків;

Луганська область — 80 випадків;

Миколаївська область — 444 випадків;

Одеська область — 1698 випадків;

Полтавська область — 314 випадків;

Рівненська область — 3712 випадків;

Сумська область — 297 випадків;

Тернопільська область — 1919 випадків;

Харківська область — 2134 випадки;

Херсонська область — 191 випадок;

Хмельницька область — 803 випадки;

Чернівецька область — 4801 випадок;

Черкаська область — 642 випадки;

Чернігівська область — 536 випадків.

Як повідомляли Українські Новини, Київська область посилила карантин з 26 червня: які обмеження набрали чинності.

А в МОЗ повідомили, що карантин можуть посилити в 13 областях.