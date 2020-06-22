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22 червня 2020, понеділок, 21:36 11
Суспільство 2020-06-22T22:45:01+03:00
Українські Новини
У Львівській області відновлюють пасажирські перевезення

У Львівській області відновлюють пасажирські перевезення

Елена Новикова
Транспорт, Карантин, Пасажирські перевезення, Коронавірус, Громадський транспорт у Львові
Маршрутка. Фото: pixabay.com
Маршрутка. Фото: pixabay.com

У МОЗ заявили, що послабити карантин готові Київська та Вінницька області, тим часом, комісія з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій Львівської області внесла зміни до карантинних обмежень, які стосуються пасажирських перевезень, у той час, як в Україні продовжили адаптивний карантин до 31 липня.

Про це зазначається в повідомленні пресслужби Львівської ОДА.

Так, повідомляється, що у Львівській області прийняли рішення відновити пасажирські перевезення.

Також комісія сформувала правила для відновлення пасажирських перевезень. Зокрема, заборонено перебувати в громадському транспорті без масок або респіраторів, кількість пасажирів, не може перевищує кількість місць для сидіння.

"Сьогодні комісія дозволила роботу громадського транспорту. Адже тисячі людей щодня з області їдуть на роботу до Львова, це викликає значне скупчення людей, породжує функціонування нелегальних перевезень. Я переконаний, що дозвіл на законні транспортні перевезення дозволять контролювати і відстежувати всі маршрути, це також дозволить розвантажити маршрути. Чим більша кількість громадського транспорту - тим менше скупчення", - сказав голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Наголошується, що стежити за дотриманням карантинних обмежень на території Львівської області будуть мобільні групи у складі працівників поліції та представників органів місцевого самоврядування.

"Зауважень до відновлення транспортного сполучення немає, за умови дотримання всіх вимог", - сказав заступник директора Львівського лабораторного центру Олег Когут.

Як повідомляли Українські Новини, за даними на 22 червня Львівська область не готова до пом'якшення карантину.

За час пандемії коронавірусу найбільше випадків інфікування виявлено у Києві (4 368), Чернівецькій (4 357) та Львівській областях (3 980).

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