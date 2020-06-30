Порошенко не з'явиться на допит у ДБР у вівторок, - адвокат

Адвокат колишнього президента Петра Порошенка Ігор Головань повідомив, що Порошенко не з'явиться на допит Державне бюро розслідувань у вівторок, 30 червня, після того, як заявив, постанова про вручення підозри була сфальсифікована.

Про це написав йогоу соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"П'ятий президент України викликів на допит у передбаченому законом порядку не отримував. "Відосики", оголошення на сайтах і парканах ми не сприймали і не будемо сприймати. Тому 30 червня допиту не буде", - написав адвокат.

Головань додав, що допит відбудеться 1 липня.

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань викликало Петра Порошенка допит як підозрюваного.

Печерський районний суд Києва відклав до 1 липня розгляд питання про обрання запобіжного заходу колишньому президенту Петру Порошенку.

Раніше генеральний прокурор Венедіктова Ірина заявила, що три кримінальні провадження, в яких фігурує Петро Порошенко, були закриті у зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину.