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пресс-конференция на тему “Участие общественных организаций в урегулировании конфликта на Донбассе в условиях информационного противодействия”.

30 червня 2020, вівторок, 09:29 8
Силові структури 2020-06-30T10:30:02+03:00
Українські Новини
Порошенко не з'явиться на допит у ДБР у вівторок, - адвокат

Порошенко не з'явиться на допит у ДБР у вівторок, - адвокат

Елизавета Драбкина
ДБР, Петро Порошенко, допит Порошенка, справа проти Порошенка, Ігор Головань
Порошенко в суді. Фото:Facebook Ірина Геращенко
Порошенко в суді. Фото:Facebook Ірина Геращенко

 Адвокат колишнього президента Петра Порошенка Ігор Головань повідомив, що Порошенко не з'явиться на допит Державне бюро розслідувань у вівторок, 30 червня, після того, як  заявив, постанова про вручення підозри була сфальсифікована.

Про це написав йогоу соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"П'ятий президент України викликів на допит у передбаченому законом порядку не отримував. "Відосики", оголошення на сайтах і парканах ми не сприймали і не будемо сприймати. Тому 30 червня допиту не буде", - написав адвокат.

Головань додав, що допит відбудеться 1 липня.

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань викликало Петра Порошенка допит як підозрюваного.

Печерський районний суд Києва відклав до 1 липня розгляд питання про обрання запобіжного заходу колишньому президенту Петру Порошенку.

Раніше генеральний прокурор Венедіктова Ірина заявила, що три кримінальні провадження, в яких фігурує Петро Порошенко, були закриті у зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину.

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