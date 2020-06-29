Постанову про вручення підозри Порошенку було сфальсифіковано, — адвокат

Постанова про вручення підозри колишньому президенту Петру Порошенку була сфальсифікована. Про це адвокат Порошенка Ігор Головань написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"10 червня я написав пост про те, що генеральний прокурор Венедіктова порушила норми 110 КПК і не оформила постановою процесуальне рішення доручити здійснення повідомлення про підозру народному депутату України, п'ятому президенту України Петру Порошенку. Нахаба з прокурорським посвідченням перервав допит Петра Порошенка як свідока, мав при собі лише не передбачений законом папірець "доручення", тобто не мав жодних повноважень", - написав він.

За словами Голованя, жодного повідомлення про підозру здійснено не було.

"Під час зустрічі в кабінеті Венедіктової "вся прокурорська рать" намагалася переконати нас, що жодної постанови не було потрібно. Нехай спробують заперечити, всі ходи записані. Проте пізніше "професіонали" перечитали кодекс. І ... постанова чарівним чином з'явилося в додатках до клопотання про застосування до Порошенка заходу - утримання під вартою. Однак генеральний шулер виявилася нездатною навіть якісно фальсифікувати документ. Ймовірно, внаслідок поспіху в тексті підробленого постанови з'явилися статті КПК (109 та 382), які були закриті ще 25 травня! Генеральна прокурорка не тільки некомпетентна, але і намагається приховати некомпетентність фальсифікаціями", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, 3 кримінальні провадження, в яких фігурує Порошенко, були закриті у зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину.

Печерський районний суд Києва відклав до 1 липня розгляд питання про обрання запобіжного заходу Порошенку.