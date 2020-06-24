ДБР викликає Порошенка на допит 30 червня

Колишнього Президента Петра Порошенка Державне бюро розслідувань викликає на допит 30 червня після того, як Печерський районний суд Києва відклав до 1 липня розгляд питання про обрання запобіжного заходу Порошенку у справі про незаконне призначення Сергія Семочка заступником глави Служби зовнішньої розвідки.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства, передають Українські Новини.

"У відповідності зі статтями 133, 135-139, 224 Кримінально-процесуального кодексу України, підозрюваний Порошенко П. О. викликається на 10:00 30 червня 2020 року в Державне бюро розслідувань для допиту як підозрюваного, проведення одночасного допиту та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні №62019000000000753", - сказано в ньому.

Наголошується, що явка обов'язкова.

При собі потрібно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Як повідомляли Українські Новини,

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова просила Печерський районний суд обрати для Порошенка запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання замість арешту з заставою в 10 млн гривень, про що раніше просила прокуратура.